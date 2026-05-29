Knackare (Grävmaskinist) till Uppländska berg!
Uppländska Bergborrnings Aktiebolaget / Maskinförarjobb / Söderhamn
2026-05-29
På Uppländska Berg får du vara med och spränga, borra, knacka, spräcka & såga eller på annat sätt losshålla, hantera och förstärka berg med fokus på miljö, kvalitet, effektivitet & säkerhet för våra kunder inom byggsektorn, infrastruktur & bergtäkter.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet av knackningsarbete och som trivs med att arbeta främst på bergtäkter runt om i Mellansverige. Täkterna finns på flera orter i regionen, men arbete på andra platser kan också förekomma.
Som knackare arbetar du med att knacka skut med hjälp av grävmaskin på olika bergtäkter.
Arbetet ställer krav på ansvarstagande då du ofta själv sköter kontakten med kundens arbetsledning och annan personal ute på arbetsplatserna. Du har ett högt säkerhetstänk, är lösningsorienterad och trivs med att arbeta mot uppsatta tidsscheman.
Krav för rollen:
B-körkort Maskinförarbevis för grävmaskin Erfarenhet av knackningsarbete Godkänd säkerhetsprövning enligt LBE-lagen samt bakgrundskontroll
Om rollen
Som knackare (grävmaskinist) hos Uppländska Berg kommer du främst att arbeta på våra bergtäktsjobb runt om i Mellansverige.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av knackning av skut och bergmaterial med hjälp av grävmaskin och hydrualhammare, men även andra typer av grävmaskinsarbeten kan förekomma.
Löpande kontakt med arbetsledning kring planering annars är arbetet är relativt självständigt. Arbetsplatserna varierar, men arbetsuppgifterna består främst av knackningsarbete.
Vi erbjuder
Hos Uppländska Berg kommer du till en platt organisation där alla får möjlighet att komma till tals. Här får du stor frihet under ansvar och du sätter endast själv dina begränsningar för din utveckling. Uppländska berg är ISO-certifierade inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.
Utvecklings- och utbildningsmöjligheter i linje med önskemål och branchkrav.
Kollektivavtal med SEKO Maskinföraravtalet, arbetstidsförkortning, kollektivavtalsenliga försäkringar inklusive tjänstepension.
Till din fritid erbjuder vi friskvårdsbidrag, rabatterade priser på olika hotell i landet och luncher.
Regelbunda hälsokontroller hos företagshälsa.
Företagsbil kan erbjudas beroende på tjänst och erfarenhet
Ansökan
Tjänsten är heltid. Arbete på täkterna sker främst måndag till torsdag. Placeringen av täkterna varierar men är huvudsakligen i Mellansverige.
Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning med avsikt att därefter övergå i en tillsvidareanställning. Vid frågor om tjänsten kontakta:
Jill Bernhardsson jill.bernhardsson@upplandskaberg.se
070-349 75 14 KMA & HR
Vi går löpande igenom ansökningarna, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Slutkandidater kommer genomgå en säkerhetsprövning, inklusive belastningsregister.
Om oss
Uppländska Berg arbetar med losshållning och förstärkning av berg över hela Sverige. Våra 100 medarbetare har spetskompetens inom allt från vajersågning till undervattenssprängning. Vi anlitas för projekt med stor variation, till exempel byggen av vindkraftparker och renoveringar av museer.
2017 förvärvades Uppländska Berg av Bellman Group. Vi har kontor och verkstad i Norrtälje och lokala kontor i Söderhamn, Göteborg & Västberga men vi arbetar över hela landet. Så ansöker du
