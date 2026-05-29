Lärare i engelska, idrott och hälsa samt SVE/SVA till Agnesfrids gymnasium
2026-05-29
Vi på Agnesfrids gymnasium söker en lärare för undervisning i engelska, idrott och hälsa samt svenska och/eller svenska som andraspråk. Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid. Tjänsten är ett vikariat under perioden 2026-08-10 - 2027-12-21.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Som lärare arbetar du för att eleverna ska utveckla sin fulla potential - både kunskapsmässigt och socialt. Du stödjer, motiverar och stimulerar varje elev till att uppfylla kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. I ditt arbete ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten, i enlighet med skolans styrdokument.
Vi är en lärande organisation som främjar kunskapsutbyte, där du befinner dig i en miljö som genomsyras av kollegialt lärande och utveckling. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal. Du är även med och bidrar till kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolan.KvalifikationerKvalifikationer
Lärarlegitimation
Behörighet att undervisa i engelska, idrott och hälsa samt svenska och/eller svenska som andraspråk på gymnasienivå
Vana av att använda digitala verktyg för kommunikation och pedagogik
God insikt i skolans mål och styrdokument
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Behörighet att undervisa i andra ämnen
Erfarenhet av undervisning i engelska, idrott och hälsa, svenska och/eller svenska som andraspråk
Erfarenhet av annan undervisning eller pedagogiskt arbete.
Vi söker dig som är trygg i lärarrollen och som skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Du anpassar undervisningen efter elevens och gruppens förutsättningar och förkunskaper genom ett kreativt förhållningssätt och en mycket god pedagogisk förmåga.
Ditt arbetssätt präglas av god struktur och du prioriterar och organiserar uppgifter effektivt. Därtill bidrar du till goda samarbeten och du kommunicerar öppet, tydligt och lyhört med din omgivning. Du har också förståelse för hur elevers bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar lärandet, och du skapar en inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas.
Om arbetsplatsen
Agnesfrids gymnasium är en liten skola med stor gemenskap. Här erbjuds både gymnasie- och vuxenutbildning i yrkes- och introduktionsprogram för elever med intresse för el, teknik, fordon och transport. Undervisningen sker i professionella lokaler där service, reparationer, underhåll och installationer lärs ut. Skolan är lägligt placerad i Fosieby där många av de stora bilföretagen finns, vilket ger en närhet till arbetsmarknad och samarbetspartners. En stor fördel för både elever och lärare. Agnesfrid har återkommande hamnat i topp när Malmö stad mäter trivselfaktorn på stadens skolor. Här hjälps både personal och elever till att skapa en bra stämning!
Vill du veta mer om oss? Besök: https://malmo.se/agnesfrid
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi utvecklar och driver stadens gymnasie- och vuxenutbildning. Hos oss får unga och vuxna Malmöbor möjlighet att växa och nå sina mål genom livslångt lärande. Men vårt uppdrag sträcker sig även bortom klassrummens väggar. Vi är cirka 1800 medarbetare som tillsammans skapar möjligheter för Malmöborna att leva ett aktivt, meningsfullt liv - och få en trygg och hållbar framtid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat under perioden 2026-08-10 - 2027-12-21
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-10Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261350".
Detta är ett heltidsjobb.
Biträdande rektor, Agnesfrids gymnasium
Yvonne Vellmar yvonne.vellmar@malmo.se +46733399835
