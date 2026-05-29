Nattpatrullen söker sommarvikarier för kvälls- och nattjänstgöring
2026-05-29
Mervida söker nu engagerade och erfarna undersköterskor och vårdbiträden till vår Nattpatrull för sommarvikariat.
Som medarbetare i Nattpatrullen arbetar du med att skapa trygghet och ge god omsorg till våra kunder i deras hem under kvälls- och nattetid. Arbetsuppgifterna består av sedvanliga omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten, såsom personlig omvårdnad, tillsyn, dokumentation och stöd i det dagliga livet.
Tjänsterna avser arbete inom Stockholm City och Söderort. Du utgår från vårt kontor i Bandhagen och förflyttar dig mellan kunderna med bil.
Anställningen är en visstidsanställning under sommaren 2026 med möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren.Publiceringsdatum2026-05-29Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla samtliga krav nedan:
Du är utbildad undersköterska eller vårdbiträde.
Du har dokumenterad erfarenhet av arbete inom hemtjänst, äldreomsorg eller liknande omsorgsverksamhet.
Du har B-körkort.
Du kan tala, läsa och skriva svenska obehindrat.
Du har god vana av att arbeta självständigt och fatta egna beslut.
Om dig Vi söker dig som är ansvarstagande, trygg och professionell i din yrkesroll. Du har ett gott bemötande och ser varje kunds individuella behov. Du är kvalitetsmedveten, flexibel och har lätt för att samarbeta med kollegor samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt.
Arbetet ställer höga krav på initiativförmåga, noggrannhet och förmågan att skapa trygghet för våra kunder under kvällar och nätter.
Anställningsform Visstidsanställning (sommarvikariat)
Lön Fast månads-, vecko- eller timlön enligt överenskommelse.
Tillträde Enligt överenskommelse.
Arbetsplats Tjänsten utgår från Mervidas kontor på Harpsundsvägen 211, 124 59 Bandhagen.
Övrigt Vi begär utdrag ur belastningsregistret från samtliga sökande innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-11-25
