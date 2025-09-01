Mekanikingenjör/ Elektromekanisk Design
Är du en skarp ingenjör som brinner för konstruktion och tekniskt hantverk? Vill du ta nästa steg i karriären och jobba med utmanande uppdrag i en högteknologisk miljö? Då har vi uppdraget för dig!
Om uppdragetVi söker 1 konsult inom Elektromekanisk Design till ett spännande konsultuppdrag i Västerås.
Start: 13 oktober 2025
Längd: 1 år (ej förlängningsbart)
Omfattning: 100%
Arbetsmodell: På plats i Västerås med viss möjlighet till distansarbete
Språk: Flytande svenska i tal och skrift är ett krav
I rollen ansvarar du för konstruktion, design och utveckling av mekaniska komponenter och system. Du driver självständigt komplexa uppdrag och samarbetar nära andra teknikområden för att säkerställa hög kvalitet och affärsmässiga resultat.
Arbetsuppgifter Konstruktion och design av mekaniska komponenter och system
Planering och koordinering av tekniska utvecklingsuppdrag
Analys, verifiering och förbättringsarbete
Dokumentation, rapportering och arbete i tekniska system (CAD/PLM)
Skallkrav Minst 3-7 års relevant arbetslivserfarenhet (alternativt annan teknisk utbildning och 7+ års erfarenhet)
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom mekanik, elektroteknik eller motsvarande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande Erfarenhet av CAD-verktyg (t.ex. Creo, NX, CATIA eller SolidWorks)
Vana att arbeta självständigt i komplexa projektmiljöer
Vi erbjuder Ett uppdrag i framkant - i en innovativ teknisk miljö
Möjlighet att utvecklas i komplexa projekt
En professionell och smidig process genom oss - där vi backar upp dig hela vägen
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna! Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
