Mekanikingenjör
2026-03-11
Vi söker nu en mekanikingenjör till ett högteknologiskt bolag inom flyg- och försvarsindustrin. Här arbetar du i en teknikdriven miljö där utveckling av avancerade system står i centrum och där lösningarna bidrar till samhällsviktiga funktioner.
I rollen blir du en del av ett ingenjörsteam som arbetar med utveckling och förbättring av delsystem för avancerade jetmotorer. Arbetet omfattar både nyutveckling och vidareutveckling av befintliga lösningar och sker i nära samarbete med produktion, testverksamhet och andra tekniska discipliner.
Exempel på arbetsuppgifter:
Konstruktion av bärande strukturer samt styr- och installationsdetaljer
Integrering av elektronikkomponenter i mekaniska system
Framtagning av tekniska underlag såsom ritningar, modeller och installationsdokumentation
Utveckling av delsystem för olika moduler i jetmotorer
Aktivt deltagande i projektarbete och tekniska diskussioner tillsammans med interna och externa intressenter
Du kommer att arbeta genom flera delar av utvecklingsprocessen, från konceptstudier och konstruktion till tekniskt underlag och produktstöd. Organisationen arbetar projektbaserat och samverkan sker både tvärfunktionellt och mellan olika delar av verksamheten. Här finns goda möjligheter att utvecklas vidare, exempelvis inom teknisk specialistroll, tekniskt ledarskap eller mer strategiska funktioner.
Din kompetens
Ingenjörsexamen inom maskinteknik, mekanik, produktutveckling eller motsvarande område
Minst fem års erfarenhet av arbete som mekanikkonstruktör
Erfarenhet av arbete i CAD-miljö
Det är meriterande med erfarenhet av CAD-verktyget Siemens NX och PLM-system såsom Teamcenter eller Active Workspace. Erfarenhet av lättviktskonstruktioner i exempelvis höghållfasta stål eller kompositmaterial är också värdefullt, liksom kunskap inom konstruktion för additiv tillverkning (AM/3D-printning).
Som person har du god samarbetsförmåga och trivs i en miljö där olika kompetenser arbetar tillsammans. Du är kommunikativ i ditt arbetssätt och uppskattar att diskutera tekniska lösningar med kollegor från olika discipliner. Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till ett öppet och konstruktivt samarbete i teamet.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Trollhättan
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Denna tjänst innebär krav på svenskt medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
