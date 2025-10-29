Mekanikingenjör - Esrange Space Center
2025-10-29
Välkommen till SSC - Swedish Space Corporation, en arbetsplats för dig som vill arbeta med teknik i framkant och bidra till vårt uppdrag att hjälpa jorden dra nytta av rymden.
Vi har ett av världens största globala nätverk av markstationer för satellitkommunikation där vi äger och driver rymdbasen Esrange i Kiruna i norra Sverige, med sikte att i närtid kunna skjuta upp satelliter.
Nu söker vi en Ingenjör inom mekanik och drift som kommer arbeta i en tekniskt avancerad miljö där fokus ligger på mark- och systemteknik, men i en unik kontext där ditt arbete bidrar till att göra rymdverksamhet möjlig.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet från rymdsektorn. Vi välkomnar dig som har teknisk kompetens och som vill vara en del av något som är både utmanande och unikt.
DIN ROLL
Som Ingenjör inom mekanik och drift på Esrange blir du en central del av Launch Teamet - det team som gör våra raket- och ballongkampanjer möjliga. Du ansvarar för den mekaniska delen av vår infrastruktur och utrustning, där du både utvecklar nya lösningar och säkerställer att befintliga system fungerar som de ska.
I rollen ingår att konstruera, räkna på hållfasthet och hållbarhet, ta fram ritningar samt följa upp beställningar mot leverantörer. Du arbetar nära teknikerna i fält och bidrar med din tekniska expertis när frågor uppstår under drift och underhåll. Det är därför viktigt att du känner dig bekväm både i rollen som konstruktör och i det praktiska arbetet ute i fält.
Du kommer att vara delaktig i hela livscykeln för den mekaniska hårdvaran - från idé och design till färdig konstruktion, test och underhåll. Arbetet sker i en miljö som ständigt utvecklas och där varje kampanj innebär nya tekniska utmaningar. Under kampanjperioder deltar du även operativt, vilket kräver flexibilitet i tider.
VEM DU ÄR
Vi söker dig som är ingenjör med inriktning mot mekanik, mekatronik eller liknande, och som trivs i gränslandet mellan teori och praktik. Du har erfarenhet av att arbeta i projekt och är van att ta fram ritningar, göra hållfasthetsberäkningar och följa upp konstruktioner tillsammans med leverantörer. Du har förståelse för vad som krävs för att bygga robusta och säkra system, och uppskattar att se resultatet av ditt arbete i fysisk form.
Som person är du lösningsorienterad, noggrann och prestigelös. Du gillar att samarbeta, ställa frågor och vara nära verksamheten. Du tar ansvar för ditt arbete och anpassar dig efter situationen, oavsett om det handlar om att finjustera en konstruktion på kontoret eller lösa ett praktiskt problem ute på basen.
För att trivas i rollen tror vi att du:
Har en teknisk högskoleutbildning inom mekanik eller motsvarande erfarenhet.
Har goda kunskaper i CAD och grundläggande förståelse för hållfasthetslära.
Är bekväm med att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet från konstruktion, prototypframtagning, produktionsnära arbete eller från verksamheter där precision och säkerhet är avgörande.
VARFÖR SSC?
Hos oss på Esrange Space Center i Kiruna får du en unik arbetsplats där teknik, natur och rymd möts. Här arbetar människor med stor kompetens och passion för det vi gör, att bidra till forskning, innovation och en hållbar rymdverksamhet.
VI ERBJUDER DIG
En av världens mest spännande och snabbast växande branscher inom rymdbranschen.
En spännande och dynamisk arbetsplats med medarbetare och kunder över hela världen.
Utrymme att utvecklas i takt med företagets tillväxt och framtidsmål.
30 dagars semester samt traditionella helgdagar - vi erbjuder dessutom extra lediga dagar.
Friskvårdsbidrag (5 000 SEK/år).
Attraktiv tjänstepension (ITP) och möjlighet att löneväxla till pension.
En internationell arbetsplats som präglas av en öppen atmosfär och ett utmanande arbetsklimat i ständig utveckling.
PLACERING
Tjänsten är en heltidsanställning baserad vid Esrange Space Center utanför Kiruna där du arbetar mitt i händelsernas centrum. Arbetet sker främst på plats, men kan i undantagsfall utföras på distans. Under våra raket- och ballongkampanjer deltar du aktivt, vilket ibland innebär arbete utanför ordinarie tider eller på andra platser.
NÄSTA STEG
Om denna möjlighet väcker ditt intresse så är du varmt välkommen med din ansökan! Vi går igenom ansökningar löpande och intervjuer genomförs under processens gång. Vänligen bifoga ditt CV i samband med ansökan. Du har möjlighet att komplettera med ett personligt brev, men vår bedömning kommer i första hand att utgå från din kompetens och erfarenhet som framgår av CV:t i syfte att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess.
Detta är en säkerhetsklassad position och kommer att kräva en bakgrundskontroll före anställning.
FÖR MER INFORMATION
Vid frågor som rör anställningsvillkor eller fackliga frågor är du välkommen att kontakta våra fackliga representanter:
Sveriges Ingenjörer: af@sscspace.com
Unionen: unionen@sscspace.com
VI HJÄLPER JORDEN ATT DRA NYTTA AV RYMDEN
Swedish Space Corporation (SSC) är en ledande global leverantör av avancerade rymdtjänster med mer än 50 års erfarenhet. Vi hjälper rymdorganisationer, forskningsinstitut, kommersiella och institutionella aktörer från hela världen att få tillgång till rymden.
Med lokal närvaro på alla kontinenter och cirka 700 engagerade medarbetare erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation och satellitkontrolltjänster, rymdfarkostoperationer, raket- och ballongsystem, uppskjutningstjänster och flygtesttjänster, samt ingenjörs-, drift- och konsulttjänster för rymduppdrag.
We help Earth benefit from space.
