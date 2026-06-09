Mekaniker till Laholmsbuktens VA
Laholmsbuktens Va Ab, Produktion (lbva) / Maskinreparatörsjobb / Halmstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Halmstad
2026-06-09
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På Laholmsbuktens VA skapar vi nya och utvecklande vägar till vattensmarta lösningar. Vi har ett livsviktigt uppdrag i att försörja människor i våra ägarkommuner Halmstad och Laholm med rent dricksvatten. Vi har även en uppgift i att återföra renat spillvatten till naturen, fritt från gifter och föroreningar, så hållbart som möjligt.
Vill du vara en del av en organisation som erbjuder utmaningar, delaktighet, energi, och arbetsglädje? Välkommen till en arbetsplats där alla roller är viktiga och där alla idéer kan göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Nu söker vi en ansvarsfull och tekniskt kunnig mekaniker till vårt underhållsteam!Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som mekaniker hos oss har du en viktig roll i att säkerställa att våra anläggningar och system för
vattenförsörjning och avloppshantering fungerar optimalt. Arbetet är varierande och omfattar både förebyggande och avhjälpande underhåll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Underhåll och reparation av mekaniska system såsom pumpar, ventiler, rörsystem och övriga anläggningskomponenter inom VA.
Svetsarbeten vid behov i samband med reparation och ombyggnation.
Arbete med pneumatik och hydraulik.
Enklare arbeten i svarv och fräs.
Felsökning och åtgärder vid driftstörningar och tekniska problem.
Delta i planerade underhållsinsatser och förbättringsarbeten.
Dokumentation av utförda arbeten och rapportering till underhållschef.
Beredskap kan förekomma i tjänsten.Kvalifikationer
För att klara av uppdraget och tjänsten bör du ha:
Teknisk erfarenhet är ett krav.
Erfarenhet av mekaniskt underhåll, gärna inom industri eller VA.
Grundläggande kunskaper i svetsning.
Erfarenhet av arbete med pumpar, ventiler, rörsystem eller liknande installationer.
Kunskap inom pneumatik och hydraulik.
Erfarenhet av svarv och fräs är meriterande.
God kännedom om säkerhetsföreskrifter och miljöregler.
God svenska i tal och skrift.
Krav på B-körkort.
C-körkort eller BE-körkort är meriterande.
God fysik då arbetet periodvis kan vara fysiskt krävande.
Som person bör du vara:
Noggrann och kvalitetsmedveten.
Teknisk och lösningsorienterad.
Självgående men också en god lagspelare.
Flexibel och trygg i en varierande arbetsmiljö.
Ansvarsfull och säkerhetsmedveten.
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande och omväxlande arbete i en stabil och samhällsviktig verksamhet.
Möjlighet att arbeta med modern och tekniskt avancerad utrustning.
En arbetsplats som värdesätter säkerhet, kvalitet och kompetensutveckling.
En positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö.
Konkurrenskraftiga löner och förmåner.
Övrig information
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid nyanställning genomför vi referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll. Detta är vårt sätt att ta ansvar för att en hög kvalité hålls, såväl i rekryteringsprocessen som i vårt arbetsmiljöarbete. Det kan förekomma registerkontroll.
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholmsbuktens VA AB
(org.nr 559227-1752), https://www.halmstad.se/
Box 149 (visa karta
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301 04 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laholmsbuktens Va Ab, Produktion (lbva) Kontakt
Gruppchef
Gezim Baftiu gezim.baftiu@lbva.se 0765295257 Jobbnummer
9954686