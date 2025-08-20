Mekaniker till Finja Betong
2025-08-20
Som en del av Finja fokuserar vi på murat och putsat byggande och vi är en rikstäckande leverantör av byggmaterial med ett omfattande produktutbud. Via ett brett nätverk av kvalificerade återförsäljare tillhandahåller vi ett gediget torrbrukssortiment för användningsområdena mura, putsa, gjuta och laga och flera av våra bruk finns numera i slitstarka plastsäckar.
Vi erbjuder konceptlösningar för murat byggande i form av stabila och välisolerade block, golvavjämning för alla tillfällen, pålitliga fix- och fogprodukter, isoleringsskivor av högkvalitativ cellplast, grundelement för energisnåla och hållbara underlag samt väl beprövade fasadputssystem. Utöver detta har vi ett brett utbud av övriga betongprodukter för exempelvis murar.
Alla våra anläggningar finns i Sverige. Vår tillverkning sker nära vår marknad och det innebär att vi är tillgängliga och kan erbjuda snabba, säkra och trygga leveranser. I dagsläget har vi cirka 140 anställda och siktar på att omsätta en miljard kronor.
Vi söker nu en mekaniker till vår fabriksanläggning utanför Hässleholm. I rekryteringsarbetet samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegorna på mekaniskt underhåll kommer du att arbeta på en arbetsplats som kännetecknas av engagemang, gott kamratskap och möjligheter till variation i arbetet. Du kommer i huvudsak att arbeta med felsökning, underhåll och reparationer vid fabrikerna inom området där vi tillverkar olika produkter i betong och cellplast.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan handla om allt från grovmekanik, svetsning, tillbyggnad/anpassning av produktionsutrustning till mindre punktinsatser såsom byte av lager, givare etc i maskiner.
Man arbetar självständigt eller i mindre arbetslag.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker har troligtvis en bakgrund som svetsare, smed eller som underhållsmekaniker på någon process- eller tillverkningsindustri. Din utbildning bör vara industri- eller maskinteknisk, alternativt har du förvärvat dina kunskaper genom arbete. Du har erfarenhet av mekanik, hydraulik och svetsning.
Eventuellt är du i början av din yrkeskarriär och uppfyller inte alla kriterier ovan, men för en person med rätt intresse och fallenhet för arbetsuppgifterna är Finja Betong beredda på att satsa på en något längre upplärning.
Vi förutsätter att du har en god datorvana och B-körkort. Truckkort är meriterande, liksom om du tidigare arbetat i något underhållssystem.
Som person är du serviceinriktad och brinner för problemlösning. Du har ett gediget maskinintresse och tycker om när vardagen är omväxlande och ibland oförutsägbar. Du har ett gott ordningssinne och sätter en stolthet utföra dina arbetsuppgifter med hög kvalitet. Du trivs med att arbeta i lag och vill bidra till ett gott arbetsklimat.
Information och kontakt
Arbetet är förlagt till dagtid på Finja Betongs fabriksområde utanför Hässleholm. Arbetsuppgifter utförs såväl inomhus som utomhus. Tjänsten är inledningsvis en inhyrning via Wikan Personal, som därefter är tänkt att övergå i en tillsvidareanställning i Finja Betongs regi.
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag via wikan.se. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kommer tillsättas efter överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 15 september.
För mer information eller vid frågor kring tjänsten, vänligen kontakta Kristoffer Svensson på 044-590 65 08.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen.
