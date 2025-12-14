Mekaniker söks för personbilar
2025-12-14
Vi söker nu en erfaren mekaniker till vår verkstad med inriktning på personbilar. Arbetet består av service, felsökning och reparationer av fordon, inklusive arbete med motor, kamremsbyten, bromsar, koppling, allmänt verkstadsarbete samt att däckbyte och hjulskifte kan förekomma.
Vi söker dig som har praktisk erfarenhet som mekaniker, är självgående, noggrann och har ett genuint intresse för bilar. Formell utbildning är inget krav, utan vi värdesätter erfarenhet, ansvarstagande och vilja att göra ett bra jobb. Du ska kunna arbeta både självständigt och i team i en varierande vardag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Ansökningar tas emot via e-post
E-post: info@bilexposkandinavien.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilexpo skandinavien AB
