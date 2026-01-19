Mekaniker sökes!
2026-01-19
Sedan 2011 är Nav1rekrytering den totala leverantören av personallösningar helt inriktade mot motorbranschen.
Erfaren bilmekaniker sökes till stabilt företag med nya fräscha lokaler
Vi växer och söker nu en erfaren bilmekaniker som vill bli en del av ett stabilt, välmående företag med moderna, nybyggda lokaler och bra arbetsmiljö.
Hos oss får du arbeta med varierande arbetsuppgifter, modern utrustning och ett engagerat team där kvalitet, service och trivsel står i fokus.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Som bilmekaniker hos oss arbetar du med:
Service, felsökning och reparation av personbilar (och ev. transportbilar)
Diagnostik med moderna testinstrument
Underhåll enligt serviceprogram
Självständigt arbete såväl som i team
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som bilmekaniker
Har goda kunskaper inom felsökning, mekanik och el/diagnostik
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med kundfokus och hög servicenivå
Har B-körkort
Har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Vi erbjuder
Fast anställning i ett stabilt och väletablerat företag
Nya, fräscha och fullt utrustade lokaler
Moderna verktyg och utrustning
Trevliga kollegor och gott arbetsklimat
Konkurrenskraftig lön och villkor enligt överenskommelse
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan med CV och kort presentation redan idag - urval sker löpande Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nav1Rekrytering AB
(org.nr 556859-9699) Arbetsplats
Nav1Rekrytering Jobbnummer
9693171