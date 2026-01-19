Mekaniker sökes!

2026-01-19


Erfaren bilmekaniker sökes till stabilt företag med nya fräscha lokaler

Vi växer och söker nu en erfaren bilmekaniker som vill bli en del av ett stabilt, välmående företag med moderna, nybyggda lokaler och bra arbetsmiljö.

Hos oss får du arbeta med varierande arbetsuppgifter, modern utrustning och ett engagerat team där kvalitet, service och trivsel står i fokus.

2026-01-19

Om tjänsten
Som bilmekaniker hos oss arbetar du med:

Service, felsökning och reparation av personbilar (och ev. transportbilar)

Diagnostik med moderna testinstrument

Underhåll enligt serviceprogram

Självständigt arbete såväl som i team

Vi söker dig som

Har flera års erfarenhet som bilmekaniker

Har goda kunskaper inom felsökning, mekanik och el/diagnostik

Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Trivs med kundfokus och hög servicenivå

Har B-körkort

Har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet

Vi erbjuder

Fast anställning i ett stabilt och väletablerat företag

Nya, fräscha och fullt utrustade lokaler

Moderna verktyg och utrustning

Trevliga kollegor och gott arbetsklimat

Konkurrenskraftig lön och villkor enligt överenskommelse

Möjlighet till vidareutbildning och utveckling

Låter det intressant?

Skicka in din ansökan med CV och kort presentation redan idag - urval sker löpande

Enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Detta är ett heltidsjobb.

Nav1Rekrytering AB (org.nr 556859-9699)

Nav1Rekrytering

9693171

