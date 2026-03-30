Mekaniker / Servicetekniker
Plats: Storuman .
Omfattning: Heltid | Tillträde: Enligt överenskommelse
Om oss - Vattudalens Fisk
I över 15 år har Vattudalens Fisk bedrivit hållbar uppfödning av ädelfisk, främst regnbågslax (Oncorhynchus mykiss), i det rena och kalla vattnet i Jämtland. Vår verksamhet kombinerar traditionellt yrkeskunnande med innovation och forskning - vi samarbetar löpande med både svenska forskningsinstitut och branschorganisationer.
Våra anläggningar är belägna i kraftverksmagasin, vilket ställer särskilda krav på vår kompetens, teknik och förståelse för miljöförhållanden.
Vi söker dig - Mekaniker / Servicetekniker
Nu söker vi en driven och lösningsorienterad mekaniker/servicetekniker som vill bli en viktig del av vårt tekniska team. Tjänsten avser främst våra anläggningar i Storuman med placering i Storuman.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Underhåll och reparation av marina motorer, elmotorer samt hydrauliska och pneumatiska system
Felsökning och problemlösning av tekniska komponenter på våra anläggningar
Svets- och monteringsarbeten (meriterande)
Rörlig tjänst - arbete på flera av våra anläggningar inom koncernen
Vi söker dig som har:
Bred erfarenhet av tekniskt underhåll och reparationer, särskilt inom marina eller industriella miljöer
Kunskaper i hydraulik, pneumatik, el och motorer
Meriterande: Svetskompetens och erfarenhet av konstruktion
B-körkort (krav)
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvarKontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten, kontakta gärna:
HR: Örjan Hedman - 073-723 91 38 | orjan.hedman@vattufisk.se
Välkommen till ett meningsfullt arbete i en unik miljö där teknik och natur möts. Skicka in din ansökan redan idag!
Vi tillämpar provanställning 6 mån. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: orjan.hedman@vattufisk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker Storuman". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattudalens Fisk AB
(org.nr 556742-7470)
Lillströmholmen (visa karta
)
923 31 STORUMAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9828253