Mekaniker
2026-01-28
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Nu söker vi en mekaniker till vår verksamhet! Vi är ett växande företag inom bilbranschen och söker dig som vill arbeta praktiskt med service och reparation av personbilar.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av personbilar
Felsökning
Underhåll och enklare verkstadsarbete
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande
Har ett intresse för bilar och teknik
Vi erbjuder:
Heltid
En trygg anställning i ett företag som växer
Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor
Tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: info@rixbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rixbil Sverige AB
(org.nr 559283-3197) Jobbnummer
9710432