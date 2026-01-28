Mekaniker

Rixbil Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Halmstad
2026-01-28


Nu söker vi en mekaniker till vår verksamhet! Vi är ett växande företag inom bilbranschen och söker dig som vill arbeta praktiskt med service och reparation av personbilar.

Publiceringsdatum
2026-01-28

Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av personbilar
Felsökning
Underhåll och enklare verkstadsarbete

Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande
Har ett intresse för bilar och teknik

Vi erbjuder:
Heltid
En trygg anställning i ett företag som växer
Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor

Tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: info@rixbil.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rixbil Sverige AB (org.nr 559283-3197)

Jobbnummer
9710432

