Mekaniker - Stockholm
Kraftsam Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-07-07
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Vi söker nu en mekaniker till spännande uppdrag i Stockholm!Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Vi söker en erfaren mekaniker till ett väletablerat service- och underhållsföretag inom avancerad fordonsmonterad utrustning. Företaget arbetar med tekniskt krävande uppdrag och satsar på kvalitet, säkerhet och långsiktiga kundrelationer. Här blir du en del av ett engagerat team där kompetensutveckling och tekniska utmaningar står i fokus.Om tjänsten
Som hydraulmekaniker får du en central roll i företagets projekt och serviceuppdrag. Du arbetar med:
Felsökning, reparation och underhåll av hydrauliska system och komponenter.
Service både i verkstad och ute hos kunder.
Diagnostik och tekniska åtgärder på avancerad utrustning.
Dokumentation av utfört arbete och uppföljning av serviceplaner.
Rollen innebär också kontakt med kunder för planering och genomförande av arbeten på ett effektivt och säkert sätt. Du samarbetar med kollegor för att säkerställa hög kvalitet i alla uppdrag och deltar i riskanalyser och säkerhetsrutiner.
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med hydraulik eller mekanik, gärna inom tunga fordon eller fordonsmonterad utrustning. Vidare ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av service- och reparationsarbete inom hydraulik eller liknande område.
Gymnasieutbildning inom teknik, fordon eller motsvarande kunskap förvärvad genom arbetslivet.
God förmåga att arbeta självständigt och i team, samt hantera varierande arbetsdagar.
Struktur, ansvarstagande och ett lösningsorienterat arbetssätt.
B-körkort.
Meriterande: Erfarenhet av kranar, lyftutrustning eller entreprenadmaskiner samt kunskap inom el/fordonselektronik.Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204)
Stockholm (visa karta
)
103 16 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9994742