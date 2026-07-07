Mekaniker - Norra Stockholm
Kraftsam Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Stockholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Stockholm
2026-07-07
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Vi söker nu en mekaniker till en viktig roll hos ett väletablerat industriföretag i norra Stockholm!Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Vår kund är ett väletablerat industriföretag med lång erfarenhet inom tillverkning, service och kundanpassade tekniska lösningar. Företaget levererar produkter och tjänster till kunder inom flera olika branscher och är känt för sin höga kvalitet, tekniska kompetens och starka kundfokus.
Här erbjuds en arbetsmiljö som präglas av samarbete, engagemang och ett praktiskt arbetssätt. Du blir en del av ett erfaret team där man hjälps åt, delar med sig av sin kunskap och arbetar mot gemensamma mål.Om tjänsten
Som mekaniker kommer du att arbeta med montering, service, underhåll och reparation av mekaniska komponenter och utrustning. Arbetet sker huvudsakligen i företagets verkstad, men kan även innebära arbete ute hos kund vid behov.
Du arbetar utifrån ritningar, instruktioner och teknisk dokumentation för att säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet och noggrannhet. Rollen är varierad och ger möjlighet att arbeta med olika typer av tekniska lösningar och projekt.
Du blir en viktig del av verksamheten och bidrar till att säkerställa en hög kvalitet i företagets produkter och leveranser.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet av mekaniskt arbete och trivs i en praktisk och teknisk roll. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för mekanik och problemlösning.
Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra. Samtidigt är du självgående och tar egna initiativ när det behövs.
Du bidrar gärna till en positiv arbetsmiljö och ser vikten av kvalitet, säkerhet och ett gott samarbete.Kvalifikationer
Erfarenhet av mekaniskt arbete inom industri, verkstad eller liknande verksamhet.
Erfarenhet av service, underhåll och reparation av mekanisk utrustning.
Förmåga att läsa ritningar och teknisk dokumentation.
Erfarenhet av hydraulik och pneumatik är meriterande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort är meriterande.Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204)
Odengatan 40 (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9995908