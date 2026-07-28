Sjuksköterska till Neuromottagningen, USÖ
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-07-28
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Är du en erfaren sjuksköterska med intresse för neurologi, specialistvård, teamarbete och vill ha det självständiga ansvaret som en egen mottagning innebär?
Just nu söker vi dig som vill bli en av våra nyckelpersoner inom rörelsestörningssjukdomar! Hos oss får du ett djupt men varierat uppdrag. Du kommer att vara en del av det dagliga arbetet på mottagningen med särskilt fokus på patienter med rörelsestörningssjukdomar såsom parkinsons sjukdom, tremor och atypisk parkinsonism. Du blir en del av ett väl etablerat och sammansvetsat team. Vårt team är just nu i en mycket spännande fas där vi startar upp och utvecklar en helt ny behandlingsmetod i regionen. På Neuromottagningen möter du en personalgrupp med stor mångfald i kompetens och erfarenhet. Vi värdesätter vårt nära samarbete med läkare, paramedicinare och medicinska vårdadministratörer.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Egen mottagning: Självständiga patientbesök, uppföljningar och planering av läkemedelsbehandlingar.
• Samordning: Koordinera teambesök och hålla kontakten med kommunsjuksköterskor.
• Mottagningsarbete: Ge infusionsbehandlingar, assistera vid läkarbesök och sköta administrativa sysslor.
• Rådgivning: Telefonrådgivning och hantering av digitala ärenden via 1177.
• Verksamhetsutveckling: Bidra i verksamhetens utvecklings- och förändringsprojekt.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet och trygghet i den egna yrkesrollen. Du är självständig, strukturerad, har en god kommunikationsförmåga och lätt för att samarbeta.
Vi söker dig som:
• Är trygg i din profession och motiveras av att driva egen mottagning.
• Har en utpräglad servicekänsla och ett genuint gott bemötande.
• Värdesätter ett nära, prestigelöst samarbete med andra yrkeskategorier.
• Delar vår grundvärdering om allas lika värde.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Passar beskrivningen in på dig? Varmt välkommen med din ansökan!Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Neurocentrum är en bred verksamhet som består av öppenvårdsmottagningar inom neurologi, neurokirurgi, neurofysiologi och rehabiliteringsmedicin samt tre slutenvårdsavdelningar. Vi arbetar med utveckling av vårdkedjor för våra patientgrupper i nära samverkan mellan olika professioner och över specialitetsgränser, både internt på kliniken och externt i regionen. Utbildning och forskning sker i samarbete med Örebro Universitet. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:594". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Jenny Johansson 019-6025212 Jobbnummer
10014088