Medarbetare - VintageArkivet

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Glassverkstan på Skeppsholmen AB / Kassapersonalsjobb / Österåker Visa alla kassapersonalsjobb i Österåker
2026-07-28
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Vi söker en engagerad medarbetare till vår design- och vintagebutik! Butiken ligger ovanför vår restaurang Il Pascolo som är i samma byggnad med Glassverkstan och Bloom Café.
Tjänsten är på deltid och innefattar både operativt butiksarbete, administration och ansvar för den dagliga driften. Inkluderar helgjobb. Tjänsten är även öppen för att kunna hjälpa till i de övriga verksamheterna, så som att arbeta i restaurangen vid behov.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för design & inredning
Är driftig, självgående och lösningsorienterad
Trivs med att kombinera administrativt arbete med att stå i butik
Har god känsla för service och kundbemötande
Är flexibel och kan arbeta helgerPubliceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Ansvara för butikens dagliga drift
Inköp och beställningar av varor
Ekonomi, uppföljning och enklare administration
Visual merchandising och butikens uttryck
Aktiv försäljning och kundservice i butik
Planering och strukturering av arbetet, både praktiskt och teoretiskt
Tidigare erfarenhet av butik, inköp eller ledarskap är meriterande.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan och berätta varför du passar för rollen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: admin@sabygarden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Glassverkstan på Skeppsholmen AB
(org.nr 559270-1410)
Stora Säby Gård 1 (visa karta
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184 42 ÅKERSBERGA Jobbnummer
10014090