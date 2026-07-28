Client Manager till Moment Tattoo, Solna (grundlön + provision)
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2026-07-28
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Bli ansiktet utåt för en av Stockholms och Sveriges högst rankade tatueringsstudior
Moment Tattoo i Solna har funnits sedan 2018, har 8+ artister och 5.0 i snitt på över 450 Google-recensioner. Nu söker vi en Client Manager, personen som tar emot varje kund, håller våra kostnadsfria konsultationer och ser till att människor som burit på en idé i flera år faktiskt vågar genomföra den.
Vår nuvarande Client Manager började som kund hos oss. Det är så vi tänker: rätt person förstår hur det känns att sitta på andra sidan bordet.
VAD DU GÖR VARJE DAG
Håller konsultationer med nya kunder: lyssnar på idén, skapar trygghet och tar fram en konkret tatueringsplan
Bokar kunder till rätt artist, med extra fokus på större projekt (sleeves, ryggtavlor, större motiv)
Äger kunddialogen i SMS, mejl och Instagram-meddelanden, från första kontakt till bokad tid
Följer upp leads från vår annonsering och kontaktar kunder som inte bokat klart
Håller ordning i vårt CRM-system (vi lär dig verktygen)
SÅ MÄTS DU
Rollen är byggd för dig som vill påverka din egen lön. Du mäts på det du själv bokar och som blir av. Du ser dina egna siffror varje vecka.
Grundlön plus provision utan tak på det du själv bokar. Provisionen växer i takt med att du bokar mer: ju större månad, desto högre procent.
Realistisk totallön när du gör jobbet: 30 000-40 000 kr/mån. Taket är öppet.
Garanterad lön 22 000 kr/mån under dina första 2 månader medan du lär dig våra system och vår konsultationsmetod
Provanställning 6 månader, därefter tillsvidare
VEM DU ÄRPubliceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Du är trygg i att prata med människor och kan skapa förtroende snabbt
Du gillar att sälja utan att det känns som sälj: du hjälper folk fatta beslut de redan vill fatta
Du är strukturerad och driven
Flytande svenska i tal och skrift, engelska i tal
Du vill utvecklas och tar emot feedback
Meriterande, inte krav:
Erfarenhet av sälj, bokning, reception eller service med försäljningsansvar
Eget intresse för tatueringar
Erfarenhet av CRM-system
Du är bekväm framför kameran
Erfarenhet är värdefullt, men inställning avgör. Har du inställningen lär vi dig resten.
VAD DU FÅR
Utbildning i vår konsultationsmetod och våra system från dag ett
Löpande coaching och tydlig feedback
En roll där du ser resultatet av ditt arbete varje vecka, i recensioner och i bokningar
Ett ambitiöst team i en exklusiv studio som kunder reser från hela Sverige för att besöka
Vi arbetar mycket med annonsering och sociala medier. Som vårt ansikte utåt kan du få vara med i innehåll och annonser vi spelar in, om du trivs framför kameran.
SÅ SÖKER DU
Mejla ditt CV till jobb@tattoomoment.se
med ämnesraden "Client Manager" och svara på frågan nedan.
Människor som presterar utvecklas hela tiden. Vad är det senaste du tagit del av för din egen utveckling (bok, kurs, podd, utbildning)? Vad lärde du dig, och hur har det påverkat hur du jobbar eller tänker?
Vi läser varje svar. Ett ärligt och konkret svar väger tyngre än ett perfekt CV.
Ansökningar utan svar på frågan behandlas inte.
Vår process: ansökan med fråga, kort videointervju hemifrån, personlig intervju i studion, praktisk slutintervju. Vi återkopplar till alla som svarar på frågan.
Plats: Storgatan 104A, Solna (5 minuter från Huvudsta tunnelbana). Start enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: jobb@tattoomoment.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Client Manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Moment Tattoo AB
(org.nr 559272-2200)
Storgatan 104 A (visa karta
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171 55 SOLNA Jobbnummer
10014087