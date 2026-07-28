Fastighetstekniker Copperhill Mountain Lodge
Strawberry Services AB / Fastighetsskötarjobb / Åre Visa alla fastighetsskötarjobb i Åre
2026-07-28
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Vi söker en medarbetare till vår fastighetsavdelning
Copperhill Mountain Lodge är ett unikt designhotell av internationell toppklass. Vårt största uppdrag här är att ge våra gäster ett varmt och innerligt värdskap, att leverera en unik upplevelse i vår unika miljö. Vi söker nu medarbetare som är lika engagerade i våra gästers upplevelser som vi är. Vi hoppas att just du vill bli en del av vårt team under vintern 2025 - 2026 och eventuellt längre.Vi har många mål som vi vill uppnå på vårt hotell. Två är viktigare än alla andra: Att vi trivs på jobbet och att våra gäster trivs med oss. Trivs vi kommer våra gäster att märka det och trivas de också. Vi som jobbar här vi är "sköna proffs". Vi är proffs på det vi gör och vi är proffs i våra yrkesroller. Vi är pålästa och om vi inte kan svaret tar vi reda på det. Vi bjuder på oss själva och tar alltid hand om varandra på ett fint och genuint sätt. Vi är trevliga på riktigt och har nöjda gäster och kollegor som vårt största fokus.
Vi söker dig med känsla för värdskap och hög arbetsmoral. Du är positiv, kreativ och ansvarsfull med stort engagemang för människor och service. Du har god social kompetens och du har ett genuint intresse för människor, service, problemlösning och ett driv att lösa utmaningar.
Du har någon eller flera av dessa kvalifikationer och erfarenheter:• Ca 4-5års erfarenhet från arbete i liknade yrke eller hantverkare• Avslutad utbildning inom Fastighets skötsel.
Varaktighet: 80-100%. Tillsvidareanställning med start under under hösten.Boende: Boende finns att hyra i vårt personalboende, begränsat med rum.Arbetstider: Varierande dag/kväll samt helger.Lön: Efter överenskommelse.Tillträde: SeptemberTänk på: Att hotellet ligger 8 km från Åre by, högst upp i Björnens skidområde. Körkort och bil är en förutsättning (om du inte bor i vårt personalboende eller i närheten av hotellet)Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-postAnsök via länken här
Vid frågor: Maintenance Manager Daniel Grahnlöf daniel.grahnlof@copperhill.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
837 97 ÅRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Copperhill Mountain Lodge Kontakt
Rekryterare
Daniel Grahnlöf daniel.grahnlof@copperhill.se Jobbnummer
10014077