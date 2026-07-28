Danslärare till estetiska programmet på Alströmergymnasiet
Alingsås kommun, Alströmergymnasiet / Pedagogjobb / Alingsås Visa alla pedagogjobb i Alingsås
2026-07-28
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås kommun, Alströmergymnasiet i Alingsås
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter omfattas av gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidsgårdar, kulturskola, kulturhus, bibliotek, museum, konsthall, turism, evenemangsverksamhet, anläggningar, Nolhaga ishall, Nolhaga lantgård, Nolhaga Parkbad samt föreningsstöd. Inom hela förvaltningen arbetar idag cirka 420 medarbetare.
Utbildningsverksamheten står ständigt inför nya, men också återkommande utmaningar. I Alingsås kommun strävar Kultur- och utbildningsnämnden efter att skapa en skola som rustar eleverna med de bästa förutsättningarna för det fortsatta livet efter skoltiden. På organisationsnivå innebär det ett medvetet och metodiskt arbete för att bli en aktör som inte bara följer skolutvecklingens senaste trender, utan också en aktör som aktivt deltar i det innovativa och kunskapsintensiva arbetet med att ta dagens skola in i framtiden.
Alströmergymnasiet i Alingsås kommun är en av Västsveriges största gymnasieskolor med ca 1450 elever fördelade på 11 nationella program, anpassad gymnasieskola samt introduktionsprogrammen. Utbildningsverksamheten är indelad i sju sektorer med en rektor som chef i varje sektor och tillsammans är vi drygt 220 medarbetare.
Hos oss pågår ett aktivt arbete med att hela tiden förbättra undervisningen där vetenskaplighet och beprövad erfarenhet ska genomsyra vår verksamhet för att skapa den mest kvalitativa lärmiljön för våra elever. Vi söker nu en danslärare som vill vara med och bidra till vår verksamhet.
Estetiska programmet på Alströmergymnasiet har inriktningarna musik och dans. Du kan hitta mer Information om estetiska på vår hemsida alströmergymnasiet.se samt på våra sociala medier till exempel https://www.instagram.com/agestetdans/
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Tjänsten som danslärare på 25 % är med specialisering mot Streetdance och då främst med inriktning mot house och hiphop. Det innebär att du undervisar i kurser inom det estetiska programmet på gymnasial nivå till exempel som dansteknik 1-3 samt koreografi men även individuellt val för skolans övriga elever. Undervisningen planeras bli förlagd till två dagar i veckan och under detta läsår tisdagar och fredagar.
I tjänsten ingår att samverka och samarbeta med kolleger i arbetslaget samt övrig personal. Du kommer att arbeta självständigt och i bidra i planering och genomförande i de olika projekt och föreställningar som är en stor del av estetprogrammets verksamhet. Det är viktigt att du är bekväm med att ta egna initiativ i syfte att bidra till verksamhetens måluppfyllelse och för att ge eleverna möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt målen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad danslärare med behörighet att undervisa i kurserna dansteknik och koreografi inom estetiska programmet på gymnasial nivå
• har dokumenterad kompetens inom Streetdance med inriktning mot house och hiphop
• har god digital kompetens, samt att du är bekväm i och deltar aktivt i skolans utveckling framåt med digitala verktyg och lärplattformar
Vi ser att du tar ansvar för att planera, genomföra och utveckla din undervisning på ett självständigt och strukturerat sätt. Du har god förståelse för elevers olika förutsättningar och anpassar undervisning och kommunikation för att ge varje elev bästa möjliga möjligheter att utvecklas. Rollen ställer också krav på en god samarbetsförmåga, där du tillsammans med kollegor bidrar till planering, projekt och föreställningar samt till estetprogrammets fortsatta utveckling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: I augusti eller enligt överenskommelse.
Observera att varaktigheten för tjänsten är tillsvidare om du är legitimerad lärare, annars kan en tidsbegränsad anställning på 1 år vara aktuell.
Intervjuer sker löpande.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337469". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
Teatergatan 13 (visa karta
)
441 55 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås kommun, Alströmergymnasiet Kontakt
Rektor
Jennie Larsson Häggström jennie.larssonhaggstrom@alingsas.se +46322616420 Jobbnummer
10014092