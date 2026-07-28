Interim gruppchef - Projektinitiering (VA)
Selecta Recruitment AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Selecta Recruitment AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sigtuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vi söker en erfaren interim gruppchef till Projektinitiering inom VA-verksamhet. Gruppens huvudsakliga syfte är att omsätta områdets investeringsbehov till genomförda ny- och ombyggnationer som möter kundens krav, samt att säkerställa uppdaterade hydrauliska nulägesanalyser för områdets anläggning.
Som gruppchef ansvarar du för att leda, planera och följa upp gruppens verksamhet mot uppsatta mål och inom givna ramar, samt säkerställa att processer och arbetssätt är ändamålsenliga och i enlighet med lagar, policys och interna beslut och riktlinjer. Personalgruppen består av åtta personer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och utveckla gruppens verksamhet genom aktivt ledarskap, planering, prioritering och uppföljning av uppdrag och mål
Företräda, verkställa och följa upp efterlevnad av fattade beslut inom gruppens ansvarsområde
Stödja enhetschefen i taktiska frågor samt bidra till enhetens verksamhetsplanering, uppföljning och utveckling
Budgetera, prognosticera och följa upp gruppens resultat samt vid behov vidta nödvändiga åtgärder inom tilldelat mandat
Leda, stödja och följa upp medarbetare samt säkerställa en god arbetsmiljö och skapa förutsättningar för engagemang och kompetensutveckling
Säkerställa tydliga och ändamålsenliga arbetssätt samt driva förbättrings- och effektiviseringsarbete
Samverka med andra grupper och stödjande funktioner för effektiv och samordnad styrning och leverans inom VA-avdelningen
Representera gruppen i interna forum samt, vid behov, medverka i externa forum och utvecklingsinitiativ
Ansvar och befogenheter
Befogenheter och mandat enligt bolagets delegationsordning
Verksamhetsansvar enligt bolagets verksamhetsledningssystem
Personalansvar med tilldelade arbetsmiljöuppgifter
Ekonomiansvar enligt attestbrev
Ansvar att säkerställa efterlevnad av bolagets policyer, riktlinjer och styrande dokument
Befogenhet att neka övertagande av ny- och/eller ombyggda anläggningar som inte uppfyller kundens kravställning
Vi söker dig som har
Minst 10 års erfarenhet som chef med ansvar för personal, ekonomi (budget, uppföljning och prognos) och arbetsmiljö
Minst 5 års erfarenhet från offentlig förvaltning, varav minst 3 år som chef
Erfarenhet av entreprenadprocesser
Genomfört omorganisationer/nyetableringar av funktioner, inklusive implementering, förändringsarbete och arbete med arbetsplatskultur
Erfarenhet som affärs- och avtalsansvarig
Akademisk universitets-/högskoleexamen inom naturvetenskapliga discipliner, relevant för uppdraget
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Giltigt B-körkort
Kopia på examensbevis som styrker att utbildningskravet uppfylls ska bifogas ansökan.
Meriterande
Ledarerfarenhet som bedöms relevant för uppdraget
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom vatten, avlopp, miljö och/eller hållbarhet
Erfarenhet från att arbeta på Stockholm Vatten AB
Erfarenhet som chef inom kommunal VA-verksamhet
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelskaPubliceringsdatum2026-07-28Dina personliga egenskaper
Strategisk och analytisk förmåga att växla mellan strategiskt, taktiskt och operativt perspektiv
Strukturerad, affärs- och resultatorienterad med god prioriteringsförmåga
Trygg och beslutsför med hög integritet
Kommunikativ och pedagogisk med förmåga att omsätta komplexa frågeställningar till praktisk handling
Samverkansinriktad med god förmåga att bygga relationer internt och externt
Utvecklingsorienterad med driv att initiera och genomföra förbättringsarbete
Om uppdraget i korthet
Omfattning: 100%
Uppdragstid: september 2026 – september 2027
Placeringsort: Bromma & Högdalen (huvudkontoret i Ulvsunda samt Högdalen)
Arbetet sker, åtminstone inledningsvis, helt på plats (ej distansarbete)
Om Selecta Recruitment
Selecta Recruitment AB är specialister på interim- och konsultuppdrag inom bland annat ledarskap, teknik och samhällsbyggnad. Vi matchar erfarna konsulter med spännande uppdrag hos våra kunder inom både offentlig och privat sektor.Så ansöker du
Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan med CV och kopia på examensbevis så snart som möjligt då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@selectarecruitment.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selecta Recruitment AB
(org.nr 559036-4039) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014065