Medlemsrådgivare/säljare
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2026-08-04
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Medlemsrådgivare / Säljare sökes till LE Fitness Täby
Vill du arbeta i en inspirerande träningsmiljö och samtidigt hjälpa människor att förändra sina liv? Då kan detta vara rollen för dig!
LE Fitness Täby söker en engagerad och social medlemsrådgivare/säljare som vill bli en del av vårt team.
Som medlemsrådgivare blir du en viktig del av vår verksamhet. Du kommer att möta nya och befintliga medlemmar, presentera vårt gymkoncept, hjälpa människor att hitta rätt medlemskap och inspirera dem att nå sina träningsmål.
Vi söker dig som:
Är framåt, positiv och tycker om att möta människor.
Är social och har lätt för att skapa relationer.
Brinner för att hjälpa människor att lyckas och nå sina mål.
Är driven och tycker om att arbeta med försäljning.
Gärna har ett eget intresse för träning och hälsa.
Det är meriterande om du är utbildad instruktör eller personlig tränare (PT), men det är inget krav. Det viktigaste är din personlighet, ditt engagemang och din vilja att hjälpa människor.
Tjänsten:
Deltid: 20 timmar/vecka.
Arbetstid: Endast vardagar kl. 10:00–14:00.
Arbetsplats: LE Fitness Täby.
Du kan välja mellan fast lön eller provisionsbaserad ersättning.
Vi ser gärna att du börjar med en trygg fast lön under introduktionen och när du blivit varm i kläderna finns möjlighet att övergå till en provisionsbaserad modell för dig som vill påverka din egen utveckling och lön.
Som anställd får du självklart ett kostnadsfritt medlemskap hos LE Fitness.
Om LE Fitness:
LE Fitness är ett modernt premiumgym med fokus på kvalitet, gemenskap och att hjälpa våra medlemmar att nå sina mål. Vi brinner för träning, hälsa och att skapa en positiv upplevelse för alla som kliver innanför våra dörrar.
Låter detta som något för dig?
Skicka ditt CV och ett kort meddelande om dig själv till:jobb@lefitness.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: jobb@lefitness.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Täby Fitness by Rodrigo AB
(org.nr 559535-3912)
Kemistvägen 10 (visa karta
)
183 79 TÄBY Jobbnummer
10022246