Medicinskteknisk ingenjör/Acceleratoringenjör
Region Östergötland / Sjukhusteknikerjobb / Linköping Visa alla sjukhusteknikerjobb i Linköping
2026-07-13
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eller i hela Sverige
Vill du arbeta med teknik i framkant som bidrar till modern cancerbehandling? Välkommen att läsa mer om denna tjänst.
Vårt erbjudande
På strålbehandlingen i Region Östergötland arbetar vi med några av vårdens mer komplexa och specialiserade tekniska system. Nu söker vi på enheten för Medicinsk Teknik en ingenjör som vill vara med och driva, utveckla och vidareutveckla regionens acceleratorverksamheter.
Tjänsten passar dig som trivs i gränslandet mellan avancerad teknik, praktiskt arbete och kvalificerad problemlösning. Hos oss blir du en del av en verksamhet där tekniken har direkt betydelse för patienternas behandling och säkerhet.
Du blir en del av en verksamhet där ingenjörskompetens, medicin och fysik samverkar för att utveckla och upprätthålla den tekniska infrastrukturen bakom modern cancerbehandling.
Rollen erbjuder stora möjligheter till fördjupning och kompetensutveckling inom strålbehandling och acceleratorteknik. Vi erbjuder ett långsiktigt och utvecklande arbete i en verksamhet med hög specialistkompetens, nära samarbete och starkt engagemang.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Verksamhetsområdet Medicinsk teknik (MT) i Region Östergötland ansvarar för över 64 000 medicintekniska produkter inom sjukhus, vårdcentraler och folktandvård. Vi kombinerar teknisk spetskompetens, utveckling och drift och är en självklar partner i vårdens digitala och tekniska utveckling. Inom acceleratorområdet arbetar medicintekniska ingenjörer, sjukhusfysiker och vårdpersonal tillsammans för att säkerställa en stabil, säker och effektiv behandlingsmiljö.
Som medicinteknisk ingenjör med placering på strålbehandlingsavdelningen arbetar du med drift, service, underhåll och utveckling av acceleratorer och tekniskt avancerade system kopplade till strålbehandling.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
service, avhjälpande och förebyggande underhåll av linjäracceleratorer och kringutrustning
felsökning och teknisk problemlösning i komplexa tekniska system
installation, verifiering och driftsättning samt teknisk dokumentation
arbete med kvalitetskontroller, styr- och informationssystem
deltagande i utvecklings- och förbättringsprojekt
nära samarbete med sjukhusfysiker, vårdpersonal och externa leverantörer
På sikt kommer du även att arbeta med regionens cyklotron och utrustning för produktion av radiofarmaka.
Rollen passar dig som uppskattar kombinationen av praktiskt arbete, teknisk analys och långsiktig systemförståelse. Många arbetsuppgifter kräver självständighet, initiativförmåga och förmåga att metodiskt lösa tekniska problem.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och motiveras av att arbeta med avancerad utrustning i en verksamhet där kvalitet och säkerhet är centrala.
Du har högskole- eller civilingenjörsutbildning, eller annan teknisk bakgrund i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet från exempelvis:
medicinteknik
acceleratorer eller strålbehandling
automation och styrsystem
elektronik eller avancerad felsökning
processindustri eller annan tekniskt krävande verksamhet
Som person är du analytisk, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med att samarbeta med andra men är också bekväm med att själv driva arbetet framåt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning och ansökan
Återkoppling kan komma att dröja under semesterperioden.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Medicinsk Teknik Kontakt
Rolf Westermark rolf.westermark@regionostergotland.se 010-1037067 Jobbnummer
10001265