Medicinskt ansvarig för rehabilitering
2026-03-20
Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.
En Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) är en strategiskt viktig funktion i kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation, med ett tydligt fokus på kvalitet, säkerhet och utveckling inom rehabiliteringsområdet. Rollen fungerar som kommunens högsta medicinska expert när det gäller rehabilitering och är en garant för att invånare som får kommunala rehabiliteringstjänster möts av en vård och omsorg som är trygg, patientsäker och professionellt utformad.
Den här rollen innebär ett nära samarbete framförallt med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) men det ingår även att samverka med andra professioner och funktioner såsom verksamhetschefer, terapeuter och externa vårdgivare. MAR arbetar med att skapa strukturer, riktlinjer och processer som gör att rehabiliteringsarbetet fungerar enhetligt, evidensbaserat och professionellt i hela kommunen.
Som Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har du ett övergripande ansvar för att säkerställa kvalitet, patientsäkerhet och rättssäkerhet inom kommunens rehabiliteringsverksamhet. Utifrån din medicinska kompetens identifierar du risker, analyserar avvikelser och omsätter lagar och föreskrifter till fungerande arbetssätt som bidrar till en trygg och ändamålsenlig vård för kommunens invånare.
I rollen ansvarar du för Lex Maria inom rehabiliteringsområdet, där du genomför bedömningar, analyser och säkerställer lärande i organisationen. Du bidrar även med medicinsk analys i arbetet kopplat till Lex Sarah. Vidare utvecklar, implementerar och följer du upp rutiner inom dokumentation, hjälpmedelshantering, riskbedömningar och delegering.
Du är ett kvalificerat och tillgängligt stöd till chefer och legitimerade professioner, särskilt i komplexa ärenden och vid vårdens övergångar. Genom ett evidensbaserat förhållningssätt driver du utvecklingen av rehabiliteringsarbetet och bidrar till stärkt samverkan både internt och med externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut med erfarenhet från hälso- och sjukvård, gärna inom kommunal verksamhet. Du har mycket god kunskap om hälso- och sjukvårdslagstiftning, rehabiliteringsprocesser och patientsäkerhet, och använder detta för att göra välgrundade bedömningar och bidra till verksamhetens utveckling.
Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap av förändringsledning, utvecklingsarbete. Vidare ser vi gärna att du har god kännedom om relevant lagstiftning och regelverk, såsom hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL). Erfarenhet av chefsuppdrag eller arbete i en politiskt styrd organisation är också meriterande. B-körkort för manuell växellåda är ett krav i den här tjänsten. Du uttrycker dig tydligt på svenska i tal och skrift, har god digital kompetens och är van att arbeta i exempelvis Officepaketet och Teams.
Vi söker dig som har en stark problemlösande analysförmåga och kan omsätta komplex information och kvalitetsdata till konkreta förbättringsåtgärder. Du är kvalitetsmedveten och arbetar systematiskt för att säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet. Med ett strategiskt perspektiv driver du utveckling med tydlig riktning och helhetssyn, och genom din goda samarbetsförmåga engagerar du andra, skapar delaktighet och bidrar till ett öppet och lärande klimat där ni tillsammans hittar lösningar på verksamhetens utmaningar.
ÖVRIGT
I denna rekrytering använder vi oss av arbetspsykologiska tester för att få en objektiv och fördjupad förståelse för hur du agerar i arbetsrelaterade situationer.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
