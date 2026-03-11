Medicinsk sekreterare, timanställning
2026-03-11
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Närhälsan Älvängen vårdcentral är en välfungerande enhet med kompetent och erfaren personal.
Cirka 7 700 patienter är listade hos oss. Verksamheten omfattar lättakut, planerad läkarmottagning, BVC samt sköterskemottagningar inom bland annat diabetes och astma/KOL. På vårdcentralen finns även ett psykosocialt team bestående av psykolog, KBT-terapeut och rehabkoordinator. BVC är belägen i nybyggda lokaler och ingår i Älvbarnens familjecentral i Älvängen.
Älvängen är en trivsam ort i en växande kommun. Vårdcentralen är centralt belägen nära Göta älv, med goda kommunikationer och närhet till tåg och buss, vilket ger smidig pendling från både Göteborg och Trollhättan.
Vi arbetar aktivt med utvecklings- och förbättringsarbete för att möta patienternas behov på bästa sätt. Hos oss värdesätts ett gott bemötande och en trivsam arbetsmiljö, där vi kombinerar självständigt arbete med nära samarbete. Detta bidrar till en god upplevelse för både patienter och medarbetare. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder inom Närhälsan på vår hemsida: narhalsan.se
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen är varierande där mötet med patienten står i fokus. Som medicinsk sekreterare är du en viktig medarbetare på vårdcentralen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av journalskrivning i Asynja Visph, posthantering för in- och utgående post samt scanning. Även receptionsarbete ingår där du är den första person som patienterna möter.
Om dig
Du är utbildad medicinsk sekreterare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård. Du har ett genuint intresse för digitalisering och goda kunskaper inom området. Dessutom uttrycker du dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Som person är du serviceinriktad och initiativtagande, du trivs med att arbeta självständigt, men har även en god samarbetsförmåga. Du tycker om variation i arbetet och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom arbetsbelastningen är varierande så är det viktigt att du klarar av att prioritera bland arbetsuppgifter. Vi ser också att du, tillsammans med oss, har ett stort intresse för verksamhetsutveckling.
Ett professionellt förhållningssätt och ett vänligt bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Tjänsten avser en timanställning vid behov.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Närhälsan Älvängen vårdcentral Kontakt
Emelia Önebro, Vårdcentralchef +46104733579
9789339