Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden.
I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt Primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
På Akuten i Skellefteå arbetar cirka 70 medarbetare. Vi har öppet dygnet runt, året om och tar emot akut sjuka och skadade som behöver vård. Det betyder att vi arbetar under hela dygnet såväl vardag som helg. Patientmängden under ett år är cirka 32 000 besök. Vi befinner oss i en spännande planeringsfas av en helt ny akutmottagning.
Nu söker vi en kollega som vill arbeta med oss i vårt team med medicinska sekreterare på Akutmottagningen Skellefteå - våra experter på medicinsk dokumentation och vårdadministration.
För en inblick i vår vardag besök vårt Instagramkonto @akutenskellefteaPubliceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss får du ett arbete med stor bredd och variation - ingen dag är den andra lik! Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom journalskrivning, då vi har ett nära samarbete med Medicin-Geriatrik-, Kirurg-, Ortopedklinik samt Primärvården. På Akutmottagningen är journalskrivning en prioriterad arbetsuppgift tillsammans med många andra vårdadministrativa uppgifter. Arbetet innebär ett nära samarbete med andra yrkeskategorier samt att hjälpa och stötta patienter i frågor. Här prioriterar vi varandra och vår arbetsmiljö. Är du en person som gillar att ha många bollar i luften, sök till oss!
Hos oss finns möjlighet till ansvarsområden och utvecklingsarbete finns.
Arbete hos oss innebär varierande arbetstider och möjlighet till att påverka ditt schema. Vi arbetar i snitt en helg och två kvällar per månad utöver vår dagtjänstgöring. Vi ingår i en arbetstidsmodell som innebär 38,25 timmar i veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör.
• Är serviceinriktad och hjälpsam även i utmanande situationer.
• Kan arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt.
• Förstår vikten av att kunna kommunicera och samarbeta.
• Kan arbeta i skiftande tempo.
• Tycker om att lära dig nya saker.
Vi ser gärna att du har yrkeserfarenhet, främst inom hälso- och sjukvårdsadministration och vana att arbeta i systemet Cosmic. Viktigast är dock din personliga lämplighet.
Om arbetet låter intressant och du känner igen dig i beskrivningen ovan ser vi fram emot din ansökan.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
