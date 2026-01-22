Medical Director Dialys 50% Järfälla
Om jobbet
Diaverum är en världsledande leverantör inom njursjukvård. Vi bedriver verksamhet i 24 länder och erbjuder vård till över 40 000 patienter vid mer än 400 kliniker. Diaverum har idag dialyskliniker på fem orter i Sverige - Falköping, Nacka, Solna, Södertälje och Järfälla. Mer information hittar du om Diaverum på www.diaverum.com.
Kom och väx med oss!
Vi Erbjuder:
Vi erbjuder nu en tjänst (50%) som medicinskt ansvarig läkare med det övergripande ansvaret för patienternas dialysvård på vår klinik i Järfälla. Du ingår i ett team med 5 läkare och har ett tätt samarbete med Country Medical Director Sverige. Tycker du om att göra skillnad är detta rätta platsen för dig!
Du kommer att arbeta utifrån Diaverums rutiner och processer med målet att öka livskvalitén för våra patienter. Kliniken i Järfälla utför dialysbehandling på uppdrag av och i nära samarbete med Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus. Kliniken har öppet 6 dagar i veckan och tar emot ca 30 patienter. Du tjänstgör i huvudsak på dagtid. Dagjoursverksamhet ingår, liksom bakjour på kvällar och helger. Du deltar aktivt i verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete på kliniken. Du rapporterar till Country Medical Director.Erfarenhet och utbildning
Legitimerad läkare med specialistkompetens i medicinska njursjukdomar är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och den sociala förmågan i relation till såväl patient som kollegor. Vi ser inget hinder om du vill kombinera en deltidstjänst hos oss med anställning hos annan arbetsgivare
Då vårt koncernspråk är engelska ser du inga hinder att kommunicera på det språket.
Förmåner:
Diaverum ingår i ett stort internationellt nätverk inom njursjukvården
Dagtidsarbete
Klinikarbete måndag till fredag
Korta beslutsvägar
Möjlighet till att göra internationell karriär Så ansöker du
