Medarbetare till vårt specialteam!
Hemtrevligt i Skaraborg AB / Städarjobb / Lidköping
2026-02-05
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
Om jobbet
Vill du ha ett jobb där variation, teamwork och kvalitet står i centrum?
På Hemtrevligt i Skaraborg AB gör vi mer än att bara städa - vi tar oss an uppdrag som kräver extra engagemang, flexibilitet och laganda. Nu söker vi nya medarbetare till vårt specialteam - ett team för dig som gillar omväxling, tempo och att ingen dag är den andra lik.
Vår vision är densamma: att leverera hotellkänsla och högsta kvalitet i allt vi gör. I specialteamet är du med där det händer - på nya uppdrag, hos nya kunder och i nära samarbete med våra viktiga samarbetspartners.
Vad innebär jobbet?
Att arbeta i vårt specialteam innebär att du:
Åker på nya uppdrag varje dag - ingen rutin, bara variation
Arbetar i team där samarbete och kommunikation är avgörande
Utför mer krävande och varierande städuppdrag
Har en fysisk och aktiv arbetsdag - perfekt för dig som gillar att röra på dig
Arbetar mycket mot våra samarbetspartners, som är en central del av vårt arbete
Utgår från Falköping, Lidköping eller Skövde
Arbetstiderna är vardagar, utan kvällar och helger - för en hållbar balans mellan jobb och fritid.
Är detta du?
Du trivs med variation och tycker om att ställas inför nya uppdrag
Du gillar att arbeta i team och bidrar till god stämning
Du är fysiskt aktiv och gillar ett jobb där kroppen får jobba
Du är ansvarstagande och lösningsorienterad
Du är professionell och serviceinriktad - både mot kunder och samarbetspartners
Du vill jobba i ett företag där vi stöttar varandra och har kul tillsammans
Vad får du hos oss?
Ett omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik
Stark teamkänsla - du jobbar aldrig ensam
Ett aktivt jobb som ger träning på arbetstid
En familjär arbetsplats med högt engagemang
Trygga villkor - kollektivavtal, konkurrenskraftig lön, försäkringar och utvecklingsmöjligheter
Möjlighet att vara med och lyfta städbranschen genom kvalitet och professionalism
Detta arbete passar dig som tidigare jobbat inom t.ex. vård och omsorg, bygg, flytt, restaurang eller hotell - där tempo, samarbete och variation är en självklar del av vardagen.
Ansök via vår hemsida. Tjänsten tillsätts löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Via hemsidans formulär! Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialteam". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemtrevligt i Skaraborg AB
(org.nr 559214-2177), http://www.hemtrevligt.nu
Skogsvaktarevägen 17 (visa karta
)
531 53 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemtrevligt Lidköping Jobbnummer
9726528