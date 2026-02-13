Medarbetare till industri
2026-02-13
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Press Kogyo Sweden AB i Oskarshamn
Vi söker nya medarbetare till Press Kogyo Sweden.
Press Kogyo - en framtidsfabrik
Press Kogyo är ett framgångsrikt verkstadsföretag med Japanska storsatsande ägare. Vi arbetar med plåt med en tjocklek mellan 1,5 till 18 millimeter. oss världsledande inom området.
Vår ägare är den världsomspännande japanska koncernen Press Kogyo, en av Japans största underleverantörer, med fabriker i Japan, Thailand, USA, Kina, Indonesien och Oskarshamn. Vi är en komplett legoleverantör av plåtdetaljer, anpassad för små, medel och stora serier.
I Oskarshamn är vi 160 anställda och omsätter ca 500 miljoner.
Om jobbet
Vi söker medarbetare till våra olika verkstadsavdelningar.
Laseroperatörer, svetsare, pressoperatörer, målerimedarbetare, truckförare samt robotoperatörer.
Arbetet varierar beroende på avdelning men innefattar bl.a. övervakning av maskiner och robotar, materialpåfyllnad, efterbearbetning, packning, kvalitetskontroller och truckkörning. Arbetet innebär ofta att du har ett eget ansvar över din maskin/position men får stöttning och vägledning från övriga kollegor.
Personprofil
Vi söker dig som är engagerad, ansvarsfull och strukturerad. Som person är du tekniskt intresserad, snabblärd och noggrann. Du är prestigelös, flexibel och har god samarbetsförmåga.
Vi värdesätter din vilja att utvecklas och hoppas att just du vill bli vår nya medarbetare.
Anställningsvillkor
Visstidsanställning med möjlighet till förlängning
Tvåskift
Enligt överenskommelse
Vi hanterar ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vid ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-chef Andreas Wigren 070 697 1974 alt. jobb@presskogyo.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobb@presskogyo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Press Kogyo Sweden AB
Gröndalsvägen 19 (visa karta
572 28 OSKARSHAMN Jobbnummer
