Medarbetare till Frideborg
Norrköpings kommun / Behandlingsassistentjobb / Norrköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Norrköping
2026-03-30
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med våld i nära relationer och vara med och utveckla arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål?
Vilka är vi?
Socialkontoret i Norrköping är en dynamisk och engagerad organisation som vill skapa trygghet och god social service för de vi är till för i Norrköping. Vi arbetar med stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i olika svårigheter.
Vårt fokus ligger alltid på att möta individens behov, särskilt när det handlar om barns bästa. Vi är dedikerade till att erbjuda högkvalitativa stöd- och behandlingsinsatser baserade på rättssäkra bedömningar.
Frideborg är en del av socialkontoret och arbetar med våld i nära relationer. Frideborg består idag av ett skyddat boende för kvinnor och barn/ungdomar, samt en öppen verksamhet (stöd och behandlingsdel) där vi erbjuder samtalsstöd till personer som är eller har varit våldsutsatta, personer som har använt eller använder våld, samt barn/ungdomar som lever med våld.
Stödet vi erbjuder sker i form av motiverande, stödjande och bearbetande samtal både individuellt och i grupp. Frideborg har även ett uppdrag att sprida kunskap om våldet, dess konsekvenser och om vilket stöd som erbjuds till berörda, samarbetspartners och allmänhet. Frideborg har ett nära samarbete med socialkontorets övriga delar. Samverkan sker även med övriga berörda myndigheter och föreningar.
Frideborg stöd och behandling kommer nu att utöka sin verksamhet med att arbeta systematiskt och långsiktigt för att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Den utannonserade tjänsten är på Frideborgs stöd och behandlingdel där dina arbetsuppgifter kommer att vara att arbeta med att erbjuda samtalsstöd till barn, ungdomar och vuxna som upplevt våld samt till vuxna som använt våld i nära relation. Detta sker genom samtal både individuellt och i grupp.
Du kommer att ha ett uppdrag att tillsammans med dina kollegor organisera och utveckla arbetet mot sexuell exploatering såsom prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det innebär både att bidra till kompetenshöjning i kommunen, hitta samverkansformer med andra aktörer samt att planera och utforma insatser till både dem som har erfarenhet av att ha haft sex mot ersättning och dem som har erfarenhet av att ha köpt sexuella handlingar.
Vem är du?
Du är utbildad socionom eller har annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du får gärna ha erfarenhet av att ha arbetat med samtalsstöd, gärna både individuellt och i grupp. Du har erfarenhet av att som professionell möta personer som lever med våld i nära relation. Vi ser gärna att du även har kunskap om prostitution och människohandel för sexuella ändamål är det.
Vi ser gärna att du har MI utbildning. Utifrån målgruppen och dess behov ser vi att du är en kvinnlig medarbetare.
Du är en trygg och empatisk person som kan sätta dig in i olika personers livssituation samtidigt som du förhåller dig professionellt i situationer. Du är lyhörd och skicklig på att skapa förtroendefulla relationer till de personer du möter.
Du har förmåga att ta initiativ till verksamhetsutveckling samt förmedla din kunskap till andra.
Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt att samarbeta med dina kollegor och arbetsledare.
Vi tillämpar flextid. Huvudsaken av din arbetstid är på dagtid men kvällsarbete förekommer.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Längd på anställning:
Tillträdesdatum: 10 augusti eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll
Möjlighet till distansarbete: nej
Sista ansökningsdatum: 13 april
Kontakt: Maja Höjer, enhetschef, 011-157907, maja.hojer@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9825868