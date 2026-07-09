Medarbetare till flexipoolen
Övertorneå kommun / Undersköterskejobb / Övertorneå Visa alla undersköterskejobb i Övertorneå
2026-07-09
, Överkalix
, Kalix
, Haparanda
, Pajala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Övertorneå kommun i Övertorneå
, Pajala
, Östersund
eller i hela Sverige
Vill du ha ett flexibelt arbete där du får hjälpa människor och göra skillnad varje dag?
Vi söker nu fem medarbetare till Övertorneå Kommuns nya Flexipool – främst inom vård och omsorg, men även med möjlighet till uppdrag inom barn- och utbildningsförvaltningen.
Om uppdraget
Vill du göra vardagen bättre för medborgare i Övertorneå? Vill du ha möjligheten att i ditt arbete få arbeta på flera arbetsplatser och möta många härliga kollegor och medborgare? Som en del av vår flexipool är du en viktig resurs som stöttar upp vid behov på olika arbetsplatser inom kommunen. Det kan handla om att arbeta på äldreboenden, omsorgen/LSS, inom hemtjänsten, på förskolor eller skolor.
Du får en varierande vardag där ingen dag är den andra lik – samtidigt som du får chansen att utvecklas, knyta nya kontakter och bidra till verksamheter som verkligen gör skillnad för människor. Arbetsplatser och arbetstider varierar beroende på verksamheternas behov.Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har läst vård- och omsorgsprogrammet eller har annan likvärdig utbildning eller erfarenhet, alternativt har en vårdbiträdesutbildning. Andra utbildningar som innebär arbete med människor som t ex socialpedagog, fritidspedagog eller liknande är också meriterande.
Att arbeta i Flexipoolen ställer krav på att kunna sätta sig in i nya arbetssituationer, ta ansvar och egna initiativ utifrån yrkesrollen och inom givna ramar. Arbetet kräver stor flexibilitet och vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet samt förmåga att arbeta med andra.
Det viktigaste är dock att du vill bidra till en meningsfull tillvaro för de personer vår verksamhet är till för.
För att du ska trivas i arbetet krävs att du har en flexibel, nyfiken och öppen inställning till arbete i en verksamhet där behovet kan variera dag för dag.
Du ska kunna uttala dig i tal och skrift på svenska som är vårt arbetsspråk, för att bland annat kunna utföra digital dokumentation. Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg är därför en fördel.
B-körkort är ett krav för anställning.
Du ska vara minst 18 år.
Anställningen
Anställningarna är placerade vid HR-enheten och administreras av bemanningsfunktionen. Du kommer att få introduktion.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Dag/kväll/helgtjänstgöring. Förutom månadslön kommer ett lönetillägg att tillkomma. Provanställning kan komma att tillämpas.
Upplysningar: HR-chef Lena muskos, Tfn: 070-395 81 77, lena.muskos@overtornea.se
Facklig företrädare: Kommunal Norrbotten, 010-442 99 16Övrig information
Vi har tobaksfri arbetstid.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16 Augusti 2026. Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Skulle du inte motta en sådan bekräftelse ber vi dig att kontakta oss via bemanningmailto:kommun@overtornea.se
För tjänsten krävs att du lämnar utdrag från belastningsregistret före anställning. Utdraget begär du själv hos polisen digitalt via länken https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
eller så finner du en blankett på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi är förvaltningskommun för finska och meänkieli och det är därför positivt om du kan något av dessa språk.
Då vi är en totalförsvarsmyndighet kan tjänsten medföra krigsplacering.
Mer om Övertorneå
Övertorneås samhällsservice och geografiska läge ger möjlighet att ägna dig åt sådant du vill, inte sådant du måste. Bara för att nämna några fördelar med vår kommun så har vi en enda rondell på 250 000 hektar, kollektivtrafiken är nästan gratis och vi utsågs till Sveriges bästa skolkommun 2020 och 2021 samt https://overtornea.se/stod-omsorg/arets-ehalsokommun-2024/!
Förutsättningarna för att du ska trivas tror vi alltså är väldigt goda! Sugen på att flytta hit? Kolla in https://www.hejhemby.com/.
Genom detta projekt kan du som vill flytta till Övertorneå få hjälp med att förverkliga din dröm.
Vi verkar för en jämställd arbetsplats där vi ser mångfald som en styrka. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Övertorneå Kommun
(org.nr 212000-2700), https://overtornea.se/
Tingshusvägen 2 (visa karta
)
957 85 ÖVERTORNEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Övertorneå Kommun Kontakt
HR-chef
Lena Muskos lena.muskos@overtornea.se +46703958177 Jobbnummer
9997771