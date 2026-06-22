Medarbetare samtalsmottagning traumastöd för unga
Stiftelsen Vårsta Diakonigård / Socialsekreterarjobb / Umeå Visa alla socialsekreterarjobb i Umeå
2026-06-22
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Till Vårsta diakonis mottagning för samtalsstöd i Umeå söker vi en medarbetare i projektet Tillit & Transformation, traumamedvetet arbete med unga
Vill du arbeta i ett innovativt projekt där stöd, traumamedvetenhet och långsiktig förändring står i centrum?
Vårsta diakoni söker nu en medarbetare till projektet Tillit & Transformation – ett treårigt arvsfondsprojekt som riktar sig till unga 12–25 år i eller nära kriminalitet, våld, psykisk ohälsa och social utsatthet.
Projektet kombinerar:
traumafokuserade individuella samtal,
gruppinterventioner,
samhällsdialog,
kreativa och relationella arbetssätt,
samverkan med civilsamhälle och lokalsamhälle.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Tjänstens huvudsakliga fokus är att genomföra individuella samtal och gruppträffar med unga deltagare utifrån ett traumamedvetet förhållningssätt.
Arbetsuppgifter
I tjänsten kommer du främst att:
genomföra individuella stödsamtal och traumafokuserade samtal,
arbeta med Narrative Exposure Therapy (NET/FORNET) eller närliggande traumamedvetna metoder,
bidra till ett tryggt, flexibelt och kreativt arbete.
kartlägga behov och följa upp deltagarnas utveckling,
samverka med projektteam och externa aktörer,
dokumentera och delta i uppföljning och utvärdering,
Arbetet kan även innefatta:
deltagande i gruppverksamhet,
eftersamtal och samhällsdialog,
workshops och samverkansmöten.
Vi söker dig som
har relevant högskoleutbildning inom exempelvis socionomprogrammet, psykologi, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har minst fem års arbetslivserfarenhet
har erfarenhet av arbete med unga i utsatthet
har god förmåga att skapa tillit och relation och kan möta individers unika behov
har kunskap om trauma, psykisk ohälsa och våldsproblematik
är trygg, flexibel och kan arbeta även i komplexa situationer
har god samarbetsförmåga men också kan arbeta självständigt
kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt arbeta digitalt
Förutsättningar
Tjänsten förutsätter kunskap om att arbeta under sekretess och med respekt för individers specifika behov.
Vi förutsätter att du delar Vårstas värdegrund så som den uttrycks i Vårstas vision och värdegrund.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
utbildning i NET/FORNET eller annan traumafokuserad metod,
erfarenhet av arbete med kriminalitet eller våldsprevention,
erfarenhet av gruppverksamhet,
erfarenhet av NPF-anpassat arbete,
erfarenhet av samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor,
flerspråkighet och erfarenhet av arbete i mångkulturella miljöer.
Vi erbjuder
ett meningsfullt och utvecklande arbete,
möjlighet att arbeta i ett innovativt projekt med stor samhällsrelevans,
handledning och kompetensutveckling,
ett engagerat och tvärprofessionellt team,
möjlighet att bidra till utvecklingen av nya arbetssätt för unga i riskzon.
Om Vårsta Diakoni
Sedan mer än hundra år bidrar Vårsta diakoni med medmänsklig omsorg och är en röst för varje människas rätt till ett värdigt liv. Vår verksamhet finns i Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå och Umeå.
Vårsta Resurscentrum i Umeå arbetar med traumamedvetet stöd, psykisk hälsa och social hållbarhet. Verksamheten har lång erfarenhet av arbete med traumastöd, våldsprevention och samhällsbaserade interventioner för unga och vuxna i utsatthet.
Anställningsform
Omfattning: 100 % tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning.
Tillträde efter överenskommelse.
Placeringsort: Umeå.
Kvällsarbete kan förekomma. Så ansöker du
Ansökan med cv och personligt brev skickas till: anna-karin.norell@varsta.se
Sista dag att ansöka är 10 augusti 2026.
Frågor besvaras av:
Katarina Glas, direktor
Telefon 0611-50 54 35katarina.glas@varsta.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: anna-karin.norell@varsta.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Samtalsmottagning Umeå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Vårsta Diakonigård
, http://www.varsta.se
Segelgatan (visa karta
)
904 20 UMEÅ Jobbnummer
9972213