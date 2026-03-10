Medarbetare inom post- och godshantering
Uniflex AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-03-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Göteborg
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Vi söker en serviceinriktad och noggrann person till en roll med fokus på post- och godshantering i en kontorsmiljö. I den här rollen arbetar du dagligen med att ta emot, hantera och distribuera inkommande post och leveranser samt säkerställa att försändelser skickas vidare på ett korrekt och effektivt sätt. Arbetet kräver struktur, ansvarstagande och en känsla för detaljer - det handlar inte om traditionellt lagerarbete utan om ett mer noggrant och serviceorienterat arbete där du har en viktig funktion i det dagliga flödet av post och gods. Du kommer ha kontakt med både interna medarbetare och externa leverantörer, vilket gör att ett professionellt bemötande och god samarbetsförmåga är viktigt.
Start: Omgående
Längd: Fram till sista mars, goda möjligheter att uppdrag förlängs
Arbetstider: Vardagar, dagtid
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vi söker dig som har erfarenhet av servicearbete och gärna har arbetat med godsmottagning, posthantering eller liknande uppgifter tidigare. Du är en person som trivs med att ta ansvar, är strukturerad i ditt arbetssätt och har lätt för att skapa goda relationer. Rollen kräver också att du har god datorvana och känner dig bekväm med administrativa uppgifter kopplade till leveranser och försändelser.
Det är meriterande om du har erfarenhet av tullhantering eller internationella försändelser. Tidigare arbete i ett tryckeri är mycket meriterande. Truckkort är också ett plus, liksom tidigare arbete inom butik, kontorsservice eller i en miljö där logistik och leveranser är en del av vardagen. Erfarenhet från arbete i tryckeri ses även som meriterande.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av servicearbete
• Har arbetat med godsmottagning, posthantering eller liknande
• Har god datorvana
• Är social, serviceinriktad och trivs med kontakt med människor
• Är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt
• Har erfarenhet av arbete i tryckeri
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6064". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Jobbnummer
9788606