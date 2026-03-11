Medarbetare inom marknadsföring

Wolf Enterprises AB / Marknadsföringsjobb / Norrköping
2026-03-11


Astrid Health Intelligence söker nu tre personer till vårt marknadsteam. Rollen passar dig som har intresse för marknadsföring och vill arbeta praktiskt med marknadsaktiviteter i olika projekt och verksamheter.
Hos oss arbetar du med marknadsföring kopplad till flera företag och initiativ. Arbetet innebär att planera, genomföra och följa upp marknadsinsatser tillsammans med teamet. Rollen är inte en säljroll utan fokuserar på marknadsföring och utveckling av kommunikation och synlighet i olika kanaler.

Publiceringsdatum
2026-03-11

Dina arbetsuppgifter
I rollen kan arbetsuppgifterna bland annat innebära att:
Planera och genomföra marknadsaktiviteter
Publicera och hantera innehåll i digitala kanaler
Bidra till utveckling av marknadsstrategier och kampanjer
Följa upp och analysera resultat av marknadsinsatser
Stötta i olika marknadsrelaterade projekt

Vi söker dig som:
Har intresse för marknadsföring och kommunikation
Är strukturerad, ansvarstagande och initiativrik
Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Erfarenhet inom marknadsföring är meriterande men inte ett krav. För rätt person erbjuder vi en kort introduktion där du får en genomgång av arbetsuppgifter, verktyg och arbetssätt.
Anställning och ersättning
Deltid med möjlighet till Heltid
Tillsvidareanställning
Fast ingångslön samt prestationsbaserad provision kopplad till genomförda och uppnådda marknadsresultat

Skicka din ansökan med ditt CV samt personligt brev i vår länk nedan. Urval och intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Wolf Enterprises AB (org.nr 559250-7106)
Knäppingsborgsgatan 38 (visa karta)
602 41  NORRKÖPING

Arbetsplats
Astrid Health Intelligence AB

Kontakt
Commercial & Operations Manager
Angelina Osman
angelina@foodpartnerab.se
0722100620

Jobbnummer
9791852

