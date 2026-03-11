Medarbetare inom marknadsföring
Wolf Enterprises AB / Marknadsföringsjobb / Norrköping Visa alla marknadsföringsjobb i Norrköping
2026-03-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wolf Enterprises AB i Norrköping
, Södertälje
eller i hela Sverige
Astrid Health Intelligence söker nu tre personer till vårt marknadsteam. Rollen passar dig som har intresse för marknadsföring och vill arbeta praktiskt med marknadsaktiviteter i olika projekt och verksamheter.
Hos oss arbetar du med marknadsföring kopplad till flera företag och initiativ. Arbetet innebär att planera, genomföra och följa upp marknadsinsatser tillsammans med teamet. Rollen är inte en säljroll utan fokuserar på marknadsföring och utveckling av kommunikation och synlighet i olika kanaler.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
I rollen kan arbetsuppgifterna bland annat innebära att:
Planera och genomföra marknadsaktiviteter
Publicera och hantera innehåll i digitala kanaler
Bidra till utveckling av marknadsstrategier och kampanjer
Följa upp och analysera resultat av marknadsinsatser
Stötta i olika marknadsrelaterade projekt
Vi söker dig som:
Har intresse för marknadsföring och kommunikation
Är strukturerad, ansvarstagande och initiativrik
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Erfarenhet inom marknadsföring är meriterande men inte ett krav. För rätt person erbjuder vi en kort introduktion där du får en genomgång av arbetsuppgifter, verktyg och arbetssätt.
Anställning och ersättning
Deltid med möjlighet till Heltid
Tillsvidareanställning
Fast ingångslön samt prestationsbaserad provision kopplad till genomförda och uppnådda marknadsresultat
Skicka din ansökan med ditt CV samt personligt brev i vår länk nedan. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wolf Enterprises AB
(org.nr 559250-7106)
Knäppingsborgsgatan 38 (visa karta
)
602 41 NORRKÖPING Arbetsplats
Astrid Health Intelligence AB Kontakt
Commercial & Operations Manager
Angelina Osman angelina@foodpartnerab.se 0722100620 Jobbnummer
9791852