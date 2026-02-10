Medarbetare E-handel
Grafiska Vägen Livs AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-02-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grafiska Vägen Livs AB i Göteborg
Är du tävlingsinriktad och trivs med ett högt arbetstempo?
Då kommer du trivas på vår avdelning E-handel! Du kommer arbeta med packning av kunders beställningar samt ha en viktig roll i att se till att våra e-handelsvaror är rätt hanterade, noggrant packade och klara för leverans eller upphämtning i tid.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av butiksarbete inom E-handel
Har en positiv utstrålning, är kommunikativ och har en förmåga att se helheten
Är nyfiken, öppen och gillar att möta nya människor
Tycker resultat är lika viktigt som att vara en god lagkamrat
Arbetar effektivt och noggrant även när tempot är högt
Sök direkt via mobilen - utan CV eller personligt brev. Du svarar istället på några frågor och gör en kort videopresentation.Publiceringsdatum2026-02-10Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Start omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstiden omfattar 20-27 timmar per vecka och följer ett rullande schema på fyra veckor.
Vi erbjuder en fast timlön enligt gällande kollektivavtal.
För oss är det viktigt att du kan ta dig till butiken, vara instämplad och redo att köra igång 05.00!
Urval sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grafiska Vägen Livs AB
(org.nr 556269-4595), https://maxigoteborg.uhigher.com/sv/job-details?job=4512fb66-8283-4b9d-ba94-e3b64dfd3bbb
Grafiska V 16 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
ICA Maxi Jobbnummer
9733579