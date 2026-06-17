Medarbetare

Kjellborn, Andreas / Chefsjobb / Landskrona
2026-06-17


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Vi söker villig och driven person som verkligen vill utvecklas och bygga upp vårat företag tillsammans
dvs från beställning av bil till leverans av bil till kund
man ombesörjer hela kedjan med goda förutsättningar samt hjälpmedel
lön och kollektivavtal kommer att diskuteras vid ev intervju
vi kommer att börja med löpande timanställning vid behov och passar man in så har man goda förutsättningar att få fast anställning längre fram
vi har funnits sedan februari 2025 och vi har rätt många nöjda kunder och flera återkommande kunder
hör av er om detta skulle passa er

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
E-post: Kjellbornandreas@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kjellborn, Andreas

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kjellborn Andreas

Jobbnummer
9967149

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