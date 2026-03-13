Segerblom Invest AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-03-13


Vi söker serviceinriktade stjärnor - start omgående!
Är du en person som gillar högt tempo, teamwork och att ge gäster en riktigt bra upplevelse? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter engagerade medarbetare som vill bli en del av vårt team. Hos oss arbetar du i en dynamisk miljö där service, kvalitet och laganda står i centrum.
Start sker omgående och vi söker både heltids- och deltidsarbete.
Vem är du?
Vi tror att du är en positiv och energisk person som trivs när det händer mycket omkring dig. Du gillar att arbeta tillsammans med andra men kan också ta ansvar och arbeta självständigt när det behövs.
Du är:

Serviceinriktad och tycker om att möta människo

Stresstålig och har god simultankapacitet

Ansvarsfull och noggrann

En lagspelare som bidrar till en bra stämning på jobbet

Erfarenhet av service eller restaurangbranschen är meriterande, men det viktigaste är din inställning, vilja att lära och engagemang.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och du kommer bland annat att arbeta med:
Kassa & Gästservice

Ta emot beställningar och betalningar

Ge gäster snabb, trevlig och professionell service

Hålla serveringsytor rena och välkomnande

Kök & Matberedning

Förbereda och tillaga rätter enligt rutiner

Arbeta med grill, fritös och enklare matlagning

Förbereda råvaror och montera rätter

Rengöring & Hygien

Daglig rengöring av kök, arbetsytor och utrustning

Hantera disk och avfall

Hos oss hjälps alla åt och du kommer arbeta både i kök och kassa tillsammans med dina kollegor.
Vad vi erbjuder dig
Ett fartfyllt och socialt jobb vid vattnet där mat, dryck och service står i fokus.

En plats i ett familjeföretag med stark teamkänsla och roliga kollegor.

Mycket gästmöten, högt tempo och varierande arbetsuppgifter.

Möjlighet att utvecklas genom erfarenhet och interna onlineutbildningar.

Sommarjobb med möjlighet till förlängning under vinterhalvåret.

Anställning
Start: Omgående

Omfattning: Heltid eller deltid

Arbetstider: Dag, kväll och helg

Under högsäsong är arbetstiderna cirka 06:30 - 20:00.
Fokus på eftermiddags/kvälls personal.
Lön sätts individuellt enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Skicka in:

CV

Personligt brev

En kort video där du berättar lite om dig själv

Ansökningar tas endast emot via länk.
Vi går igenom ansökningarna löpande - så skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Mer information om KAJSAS hittar du på våra sociala medier och kajsas.se

Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Arbetsgivare
Segerblom Invest AB (org.nr 556807-5476), https://jobb.kajsas.se
Tegelviksgatan 68 (visa karta)
116 41  STOCKHOLM

Arbetsplats
Kajsas

Kontakt
Kajsas Rekrytringteam
jobb@kajsas.se

