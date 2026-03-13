Medarbetare
Segerblom Invest AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Segerblom Invest AB i Stockholm
Vi söker serviceinriktade stjärnor - start omgående!
Är du en person som gillar högt tempo, teamwork och att ge gäster en riktigt bra upplevelse? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter engagerade medarbetare som vill bli en del av vårt team. Hos oss arbetar du i en dynamisk miljö där service, kvalitet och laganda står i centrum.
Start sker omgående och vi söker både heltids- och deltidsarbete.
Vem är du?
Vi tror att du är en positiv och energisk person som trivs när det händer mycket omkring dig. Du gillar att arbeta tillsammans med andra men kan också ta ansvar och arbeta självständigt när det behövs.
Du är:
Serviceinriktad och tycker om att möta människo
Stresstålig och har god simultankapacitet
Ansvarsfull och noggrann
En lagspelare som bidrar till en bra stämning på jobbet
Erfarenhet av service eller restaurangbranschen är meriterande, men det viktigaste är din inställning, vilja att lära och engagemang.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och du kommer bland annat att arbeta med:
Kassa & Gästservice
Ta emot beställningar och betalningar
Ge gäster snabb, trevlig och professionell service
Hålla serveringsytor rena och välkomnande
Kök & Matberedning
Förbereda och tillaga rätter enligt rutiner
Arbeta med grill, fritös och enklare matlagning
Förbereda råvaror och montera rätter
Rengöring & Hygien
Daglig rengöring av kök, arbetsytor och utrustning
Hantera disk och avfall
Hos oss hjälps alla åt och du kommer arbeta både i kök och kassa tillsammans med dina kollegor.
Vad vi erbjuder dig
Ett fartfyllt och socialt jobb vid vattnet där mat, dryck och service står i fokus.
En plats i ett familjeföretag med stark teamkänsla och roliga kollegor.
Mycket gästmöten, högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
Möjlighet att utvecklas genom erfarenhet och interna onlineutbildningar.
Sommarjobb med möjlighet till förlängning under vinterhalvåret.
Anställning
Start: Omgående
Omfattning: Heltid eller deltid
Arbetstider: Dag, kväll och helg
Under högsäsong är arbetstiderna cirka 06:30 - 20:00.
Fokus på eftermiddags/kvälls personal.
Lön sätts individuellt enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka in:
CV
Personligt brev
En kort video där du berättar lite om dig själv
Ansökningar tas endast emot via länk.
Vi går igenom ansökningarna löpande - så skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Mer information om KAJSAS hittar du på våra sociala medier och kajsas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7366998-1893480". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Segerblom Invest AB
(org.nr 556807-5476), https://jobb.kajsas.se
Tegelviksgatan 68 (visa karta
)
116 41 STOCKHOLM Arbetsplats
Kajsas Kontakt
Kajsas Rekrytringteam jobb@kajsas.se Jobbnummer
9797837