Senior ekonomiassistent/Redovisningsekonom med start i augusti
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-08
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Är du en självgående och lösningsorienterad ekonom som trivs i en bred roll? Har du erfarenhet av både leverantörs- och kundreskontra och gillar att arbeta i en snabbrörlig miljö med högt tempo och stora flöden? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig!
Vi söker nu en trygg och operativ ekonom som kan bidra från dag ett och som är van att arbeta brett inom ekonomi.
Detta är ett kortare konsultuppdrag som fungerar som en brygga inför en pågående rekrytering. Uppdraget förväntas starta i början av augusti och pågå i cirka 2 månader. Det är meriterande om du har möjlighet att påbörja introduktion några dagar innan sommaren.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
I den här rollen kommer du att arbeta brett inom ekonomiområdet med fokus på både leverantörsreskontra och kundreskontra, samt övrig löpande ekonomiadministration. Du blir en viktig del av ekonomifunktionen där tempot är högt och arbetsuppgifterna varierade.
Ansvarsområden
Leverantörsreskontra:
• Bokföring av leverantörsfakturor
• Upplägg av nya leverantörer
• Hantering av påminnelser
• Genomförande av betalningar
• Uppföljning och avstämning
• Löpande kontakt med leverantörer samt interna kontaktytor
Kundreskontra:
• Kundfakturering
• Bokföring av inbetalningar som inte matchas automatiskt
• Uppföljning av ej matchade inbetalningar
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som ekonom i en bred roll, där du är van att hantera flera delar av ekonomiflödet parallellt. Du har arbetat med löpande redovisning och har en god förståelse för hela ekonomiprocessen, inklusive både leverantörs- och kundreskontra. Då detta är ett kortare uppdrag är det av stor vikt att du snabbt kan sätta dig in i nya arbetssätt och organisationer. Vidare är du trygg i att arbeta i en miljö med högt tempo och stora flöden, och du har lätt för att snabbt sätta dig in i nya system och arbetssätt. Har du dessutom erfarenhet av ekonomisystemet Xledger är det meriterande, men inget krav.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du självgående, strukturerad och trygg i din kompetens. Du har en god prioriteringsförmåga och trivs med att ta eget ansvar i en bred roll med varierande arbetsuppgifter. Vidare är du kommunikativ och serviceinriktad, med en god förmåga att samarbeta med både kollegor och externa parter.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Lindqvist. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-07-06.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2024/12/SJR-konsult-annons-6.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
SJR Kontakt
Malin Lindqvist malin.lindqvist@sjr.se 076-64716 56 Jobbnummer
9952727