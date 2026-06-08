Forskningsingenjör med erfarenhet inom bildbehandling
Lunds universitet, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-06-08
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
InfraVis är Sveriges nationella infrastruktur för visualisering av vetenskapliga data. För närvarande har InfraVis över 50 experter anställda på nio olika universitet. CIPA är Lunds universitets lokala infrastruktur för bildbehandling och analys. CIPA är även den koordinerande enheten vid Lunds universitets InfraVis nod som består av runt 10 personer med kompletterande expertis. InfraVis och CIPA erbjuder alla sina experter kompetensutvecklingsmöjligheter av olika slag och månar om varje individs mål för utveckling och välbefinnande i största möjliga utsträckning ska tillgodoses. Genom att arbeta som expert inom InfraVis/CIPA med erfarenhet inom bildbehandling, bildanalys, visualisering och utveckling av användarvänliga grafiska gränssnitt (GUIs), får du tillgång till kollegor både lokalt och nationellt för stimulerande utbyte, diskussioner och gemensamt arbete för att lösa komplexa frågeställningar, utveckla nya metoder och hitta bästa sätten för att stödja forskning inom vitt skilda vetenskapliga domäner i hela landet genom visualiseringsexpertis.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Den huvudsakliga uppgiften består av att som expert bidra i olika forskningsprojekt som får stöd från InfraVis. För att främja kunskapsöverföring och utveckling av forskningsinfrastrukturen och dess experter krävs också regelbundet och aktivt deltagande i olika former av gemensamma aktiviteter inklusive möten. Tjänsten innehåller möjlighet till karriär- och kompetensutveckling av både generell och specifik art. Arbetet kommer att fokusera på bildbehandling och visualisering av bilder och volymer. Arbetet kan omfatta ett eller flera av följande områden:
Bildbehandling och bildanalys av tomografiska data, exempelvis synkrotron-röntgen -mikrotomografi eller labb-baserad röntgen-mikrotomografi.
Utveckling av vetenskapliga visualiseringar.
Utveckling av användarvänliga grafiska användargränssnitt (GUI:s) med förmåga att utföra bildbehandling, bildanalys och visualisering.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Vi söker dig som är en erfaren och driven person, som är lätt att samarbeta med och som trivs bra i en komplex forskarmiljö.
Krav för anställningen är:
För att anställas krävs en doktorsexamen eller motsvarande erfarenhet, inom ett ämne som är relevant för tjänsten - exempelvis inom naturvetenskap eller teknik.
Ytterligare krav:
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
Erfarenhet av bildbehandling och bildanalys av bilder eller volymer, ex. i ImageJ/Fiji, Python.
Erfarenhet av visualiseringsprogram, ex. i Blender, DragonFly.
Kunskaper inom programmering, ex. i Python.
Erfarenhet av att utveckla användarvänliga grafiska användargränssnitt (GUI:s).
Hög motivation, med förmågan att initiera och snabbt förkovra sig i nya tekniker samt utmärkta arbets- och tidshanteringsfärdigheter.
Goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter.
Se annonsen i sin helhet via länk: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:942954/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
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221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Kontakt
HR-partner
Tyra Lundquister tyra.lundquister@med.lu.se +46462220000 Jobbnummer
9952729