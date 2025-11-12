Mechanical Package Engineer | Nevita | Göteborg
Om rollen
Vi söker en engagerad och strukturerad Mechanical Package Engineer som vill bli en del av vårt växande team. I rollen ansvarar du för mekanisk utrustning i våra industri- och energiprojekt i sin helhet, detta inkluderar både statisk- och roterande- utrustning. Du arbetar tvärdisciplinärt och har kontakt med både leverantörer och kunder för att säkerställa kvalitet, säkerhet och leveransprecision.
Arbetsuppgifter Framtagande av tekniska specifikationer och kravdokument (datablad, tekniska specifikationer, design bas för mekaniska utrustningspaket såsom pumpar, kompressorer, värmeväxlare, tankar, filtersystem, processmoduler m.m.
Granska och utvärdera leverantörers offerter och specifikationer ur teknisk synvinkel och delta i tekniska förhandlingar.
Ansvara för granskning och godkännande av leverantörsritningar och dokumentation (GA-drawings, P&ID, IOM-manualer, testprocedurer etc.).
Säkerställa att utrustningen uppfyller projektets krav, relevanta standarder (t.ex. ASME, PED, API, EN) samt kundens specifikationer.
Samordna tekniska gränssnitt mellan olika discipliner och paket.
Följa upp tillverkning, FAT (Factory Acceptance Test) och delta vid inspektioner hos leverantör.
Bidra i uppföljning av leverantörens tidsplan och rapportera status till projektledningen.
Stödja installation och uppstart genom tekniska klargöranden och avvikelserapporter, SAT (Site Acceptance Test).
Bidra till förbättringar av arbetssätt och tekniska processer.
Kvalifikationer Civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik eller motsvarande.
Minst 3-5 års erfarenhet som mechanical package enginer inom industri-, process- eller energibranschen. Erfaranhet av meknisk konstruktion meriterande.
God kännedom om internationella standarder (ASME, API, PED, EN).
Meriterande med 3D-designverktyg (t.ex. AutoCAD, Inventor, Creo, CATIA, etc).
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Vilka är vi?
Nevita är ett växande ingenjörsbolag med kontor i Göteborg och Stockholm. Vi arbetar med hållbara industriprojekt inom gas, energi och process - ofta med fokus på grön omställning, H, CCS, LNG och biogas.
Hos oss möter du engagerade kollegor, korta beslutsvägar och en kultur som präglas av förtroende, gemenskap och humor. Vi gillar att ha roligt tillsammans - allt från gemensam fika varje fredag till AW:s, event och resor där vi stärker både teamet och glädjen på jobbet
Vi erbjuder Konkurrenskraftiga villkor och flexibel förmånsstruktur.
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Möjlighet att arbeta i stora, tekniskt utmanande industriprojekt.
Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
En social och inkluderande kultur där vi bryr oss om varandra och har kul.
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Vid frågor, vänligen kontakta Oscar Sahlin på: oscar.sahlin@nevita.se
