Mechanical Design Engineer
2025-10-23
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens automationslösningar inom Life science?
På AutomationsPartner söker vi nu Mechanical Design engineers som vill arbeta med konstruktion av högteknologiska maskiner - från förstudie till färdig leverans.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, affärsmannaskap och innovation står i fokus. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och arbetar med hållbarhet i linje med Ecovadis och SBTi. Våra kunder uppskattar oss för vår kompetens, leveranssäkerhet och innovationsförmåga - något som avspeglas i våra höga kundbetyg!
Läs mer på www.automationspartner.se
Rollen - Mechanical Design engineer
Arbetet omfattar mekanisk konstruktion från koncept till kundleverans, inklusive dokumentation, ritningsunderlag, riskbedömning enligt Maskinförordningen och CE-märkning. Du samarbetar nära projektledare, andra konstruktörer, inköp och produktion.
Som Mechanical Design engineer hos oss kommer du att
• Arbeta med hela kedjan i konstruktionsarbetet - från konceptframtagning till färdiga maskiner
• Vara en del av ett erfaret projektteam bestående av konstruktörer, projektledare, automationsingenjörer och tekniker
• Ha kontaktytor både internt och externt med leverantörer och kunder - här är din sociala förmåga och självständighet värdefulla
• Bidra i en bransch där precision och struktur är avgörande för en godkänd slutprodukt
• Säkerställa att konstruktioner uppfyller kundkrav, interna rutiner och standarder
• Bidra i förbättringsarbete inom konstruktion och processutveckling
• Representera företaget i kundmöten och vid leverans hos kund, både inom Sverige och internationellt
Vi tror att du är en ambitiös och nyfiken person som
• Har minst gymnasiekompetens eller motsvarande teknisk utbildning
• Har 3-8 års erfarenhet av finmekanisk konstruktion, inklusive beräkningar, materialval och problemlösning
• Har erfarenhet av riskbedömning och Maskinförordningen (CE)
• Har ett starkt teknikintresse och är en innovatör med entreprenöriell drivkraft som gillar att lösa problem och ta initiativ till nya idéer och koncept
• Arbetar vant i CAD-, PDM- och ERP-system och förstår kopplingen mellan dessa
• Är kvalitetsmedveten, strukturerad och noggrann - du gillar ordning och följer etablerade rutiner och processer
• Trivs i team där samarbete, ansvarstagande och engagemang leder till gemensamma framgångar
• Kommunicerar tydligt på både svenska och engelska
• Arbetar obehindrat i Office och har god datorvana
Kunskap inom pneumatik och servoteknik är meriterande
Vi kan erbjuda
• En modern arbetsmiljö i hjärtat av Medicon Valley
• Nära samarbete mellan avdelningarna - allt finns på plats här: konstruktion, tillverkning, montage och beställare
• Möjlighet att arbeta med nya, unika maskinprojekt för kunder över hela världen
• En familjär och inkluderande arbetsplats där alla uppskattas för den de är
• Passionerade kollegor som firar framgångar tillsammans
• En företagskultur präglad av engagemang, samarbete och långsiktighet
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter i en växande organisation
• Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
• Generöst friskvårdsbidrag, trivselhöjande aktiviteter och kollektivavtal som ger trygghet
Vi är AutomationsPartner, ett innovativt företag som samarbetar med världsledande bolag inom medicinteknik. Vi utvecklar skräddarsydda lösningar med hög precision - och med fokus på långsiktiga kundrelationer.
Hos oss är varje dag en chans att skapa något hållbart - för våra kunder, vår personal och samhället.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av AutomationsPartner- där innovation, engagemang och kvalitet driver oss framåt!
Skicka din ansökan i form av CV och personligt brev till work@automationspartner.se
Frågor om tjänsten besvaras av vår Manager Mechanical Design, Johan Kronholm 042-499 79 55 eller HR-ansvarig Susanna Ottosson, 042-456 90 01
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: work@automationspartner.se Omfattning
