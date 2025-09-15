Mechanical Design Engineer
2025-09-15
Är du en erfaren Mechanical Design Engineer som är redo för nya utmaningar? Vill du bli en del av ett växande och modernt företag? Vår kund söker nu en driven och kunnig ingenjör som vill vara med på resan! Sök idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN:
Om du är en motiverad Mechanical Design Engineer som trivs i en dynamisk arbetsmiljö, tillsammans med kollegor som sträcker sig från världsledande seniora RF-antenna- och mekanikexperter till unga kreativa ingenjörstalanger, då är detta bolag rätt plats för dig. Deras team drivs av innovation och av att utveckla världens bästa basstationsantenner.
Hos vår kund drivs produkt-, teknik- och innovationsutveckling av deras R&D-avdelning genom ett nära samarbete i kreativa, agila och fokuserade team. I rollen som Mechanical Design Engineer arbetar du i olika projekt där en Projektledare leder och fördelar arbetet inom teamet. Du utvecklar nya lösningar från idé, via koncept, till färdiga produkter i produktion. I rollen stöttar du den elektriska (RF) lösningen samtidigt som du säkerställer att de mekaniska kraven uppfylls.
Arbetet innebär bland annat att:
Designa nya tekniska lösningar, komponenter och sammanställningar i 3D CAD
Arbeta i PDM-systemet med att checka in/ut filer, hantera granskningar och status
Uppdatera och underhålla produktstrukturer
Arbeta med konstruktion i aluminium (extrudering, fräsning, gjutning, bearbetning, pressning och ytbehandling) samt plastkonstruktioner för formsprutning och extrudering
Ta fram ritningar med hög noggrannhet
Utveckla och utvärdera prototyper
Föra dialog med leverantörer om krav, offerter och prototyper
Delta i prototypvärderingar, design reviews och mäta komponenter (dimensioner, ytkvalitet, hårdhet) samt utföra mekaniska tester
Hantera designändringar (ECR/ECN)
Kostnadsfokuserat designarbete, Design for Manufacturing (DFM) samt Design för Assembly (DFA)
VI SÖKER DIG SOM:
Har minst 4 års erfarenhet inom tillverkningsprocesser (extrudering, plåtbearbetning, bearbetning)
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller likvärdig utbildning
Ha erfarenhet av dokumentation och god datorvana, inklusive Microsoft Office
Har förmåga att läsa och tolka scheman, ritningar och tekniska specifikationer
Talar och skriver flytande svenska och engelska, då både språken nyttjas i det dagliga arbetet
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom antenner, eller erfarenhet från tillverkande företag inom produktutveckling
Erfarenhet av 3D CAD SolidWorks, särskilt inom plåt- och tillverkningsdesign
Praktisk erfarenhet av verkstadsmaskiner för snabba prototyper eller modifiering av befintliga konstruktioner
Kunskap inom toleransanalys, DFM (Design for Manufacturing) och DFA (Design for Assembly)
Som person ser vi att du är självständig och har ett engagemang för att leverera högkvalitativt arbete. Du är problemlösande, analytisk samt besitter en teamkänsla och förståelse för gemensamma mål. Vidare är du nyfiken och har en vilja att utvecklas samt förbättra processer och verktyg. Du har även en god kommunikation- och samarbetsförmåga för att dagligen kommunicera med såväl interna som externa stakeholders.
OM KUNDFÖRETAGET:
Vår kund utvecklar antenner för mobiltelefonsystem på ett helt unikt sätt, med en patenterad teknik som ingen annan har. De strävar efter prestandanivåer som aldrig tidigare uppnåtts. De är världsledande inom högpresterande basstationsantenner för mobilnät och befinner sig nu på en tillväxtresa där de investerar i alla nyckelområden - framför allt i deras team, kärnan i verksamheten.
Hos dem blir du inte en i mängden. Som ett växande företag värdesätter de varje medarbetare och vill att alla ska ha möjlighet att påverka. I rollen som Mechanical Design Engineer kommer du att tillhöra ett mindre och familjärt team inom R&D-organisationen. Du får möjlighet att samarbeta med alla funktioner i bolaget, vilket ger dig en miljö där du kan lära, utvecklas och tydligt se ditt bidrag till företagets framgång.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en rekrytering där du kommer bli anställd direkt hos kundföretaget. Friday ansvarar för rekryteringsprocessen och alla frågor hänvisas till Friday.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm, Kista
Kontaktuppgifter: Alice Tegebro
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
