Mättekniker till NorthEast Mätkonsult
Tillväxt Botkyrka AB / GIS-jobb / Botkyrka Visa alla gis-jobb i Botkyrka
2025-12-18
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
NorthEast Mätkonsult är en liten personlig konsultfirma inom mätteknik som inriktar sig på att leverera tjänster åt mark & anläggnings- samt byggföretag i storstockholmsområdet. Vår storlek gör att vi kan utmärka oss genom att säkerhetsställa högsta kvalité i de uppdrag vi tar oss an. Vi är ett modernt företag som ser ljust på framtiden och är en pålitlig partner till våra kunder och en stabil arbetsgivare till våra medarbetare. För oss är det viktigt att du som anställd ska trivas och må bra.
Just nu vill vi växa och söker fler mättekniker som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Som mättekniker kommer du ha en självständig roll där nyckeln till framgång är frihet under ansvar.
Som Mättekniker kommer du bland annat:
Arbeta med Inmätning & Utsättning i projekt runt om i storstockholmsområdet
Upprätthålla dokumentation t.ex. relationsunderlag till projekten du är involverad i
Utföra enstaka arbeten men främst löpande arbete under ett eller flera projekts gång
Till stor del planera & prioritera ditt eget arbete
Du arbetar i tätt samarbete med platschefen i projekten och kommer kunna ta stöd av mätchefen i tekniska frågor. Du ansvarar för att ha mätrelaterat underlag redo för att maskinisterna, anläggarna & platschefen ska kunna genomföra sitt arbete så smidigt som möjligt.
Krav:
Minst 3 års erfarenhet i en roll som mättekniker
Minst 2 årig utbildning som mätningsingenjör/mättekniker eller likvärdig utbildning
Goda kunskaper i Svenska både i tal & skrift, eftersom kommunikationen och dokumentationen i projekten du arbetar i måste vara felfritt
God datorvana och systemkännedom inom tex Geo, GeoPad, AutoCAD, Topocad eller liknande
B - körkort
Vi söker dig som:
Strukturerad & effektiv - Eftersom du prioriterar och planerar ditt arbete själv
Noggrann & ansvarsfull - Eftersom ditt arbete är en förutsättning för att hela arbetet i våra projekt ska flyta på smidigt
Socialt kompetent & serviceinriktad - I rollen som konsult är det viktigt att arbeta utifrån kundens behov & möta dem på bästa sätt
Meriterande om du:
Erfarenhet av att arbeta med mätning för mark & anläggning.Publiceringsdatum2025-12-18Övrig information
Start: Omgående
Arbetstider: 7 - 16
Placering: Du utgår hemifrån och från din firmabil - du åker direkt ut till kund
Anställningsform: Heltid tillsvidare, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Hampus Löwstedt info@tillvaxtbotkyrka.se Jobbnummer
9653894