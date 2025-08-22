Mättekniker till Gävle
Är du en erfaren mättekniker som vill utvecklas vidare i din yrkesroll och vill vara med på en spännande resa? Då kan detta vara jobbet för dig!
Kund är ett konsultföretag specialiserat på mätningstjänster inom bygg-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. Verksamheten omfattar inmätning, utsättning, dokumentation och mängdreglering. Avancerade metoder som drönarmätning och laserskanning används för att ta fram tillförlitliga underlag. Resultaten bidrar till ökad precision i planering, genomförande och uppföljning av projekt. Med en mindre organisation kan kund erbjuda hög tillgänglighet och anpassade lösningar.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten Som mättekniker hos kund arbetar du med att samla in, bearbeta och leverera geografiska och tekniska data till bygg- och anläggningsprojekt. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat inmätning i fält, utsättning enligt ritningar, framtagande av relationshandlingar samt mängdberäkningar. Rollen innebär även arbete med modern teknik som drönare, laserskanning och digital modellering för att säkerställa noggrannhet och effektivitet i projekten.
Vi söker dig som
Minst 3 års erfarenhet i rollen som mättekniker.
Minst 2-årig utbildning som mätningsingenjör/mättekniker eller motsvarande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i relevanta mät- och CAD-system såsom Geo, GeoPad, AutoCAD, Topocad eller motsvarande.
B-körkort.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Gävle
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson: sofie@futuriapeople.se
