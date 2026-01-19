Mättekniker
Gnutti Carlo Sweden AB / Teknikjobb / Kungsör Visa alla teknikjobb i Kungsör
2026-01-19
, Köping
, Arboga
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnutti Carlo Sweden AB i Kungsör
, Eskilstuna
, Alvesta
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Vi söker en noggrann och engagerad Mättekniker som vill bli en del av vårt mät- och kvalitetsteam i produktionen. I rollen arbetar du nära både kvalitet och produktion och bidrar till att säkerställa att våra produkter uppfyller ställda krav och specifikationer.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för företagets mätutrustningar och inbyggda kontroller. Rollen är både teknisk och analytisk och innebär ett nära samarbete med produktion, kvalitet och projektorganisation. Du arbetar i en miljö där kontinuerliga förbättringar, utveckling av metoder och hög kvalitet står i fokus.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Arbeta med handhavande av olika mätdon och mätinstrument
Programmera, justera och vidareutveckla mätprogram i CMM-system
Utföra och följa upp mottagningskontroller
Ansvara för kalibrering samt delta i inköp och utvärdering av mätutrustning
Arbeta med mätsystemanalyser (MSA) och utveckling av mätmetoder
Delta i PPAP-mätningar och stötta projekt vid introduktion av nya produkter och processer
Analysera mätresultat i samarbete med produktionen och ge rekommendationer vid avvikelser
Ta fram mätinstruktioner samt vid behov utbilda berörd personal
Delta i produktrevisioner, duglighetsanalyser samt arbete med SPS-utrustning och tillhörande program, beroende på behov och erfarenhetKvalifikationer
Vi söker dig som har teknisk utbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet inom mätteknik eller kvalitet i producerande verksamhet.
Du har erfarenhet av mätutrustning och mätdon samt god förståelse för ritningsläsning och toleranser. Erfarenhet av CMM-programmering, mätsystemanalyser (MSA), PPAP och arbete i industriell produktionsmiljö är meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen är du noggrann, strukturerad och analytisk. Du har ett tekniskt intresse och tycker om att arbeta med detaljer samtidigt som du ser helheten i produktionen.
Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs med att samarbeta nära både kollegor och produktion. Med din nyfikenhet och vilja att utvecklas bidrar du aktivt till förbättringsarbete och till att höja kvaliteten i verksamheten.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, inklusive CV och personligt brev, senast den 22 februari 2026. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Kvalitetschef Ida Ström (0227-48331) eller HR-specialist Jenny Havela (0227-48310).
Om företaget
Gnutti Carlo Sweden AB ingår i den Italienska koncernen Gnutti Carlo S.p.A, ett världsomspännande företag med c:a 4.000 anställda, som förutom Italien och Sverige har verksamhet i Kanada, USA, England, Österrike, Indien och Kina.
Gnutti Carlo utvecklar och tillverkar komplexa precisionskomponenter, delsystem för motorer och kraftöverföring. Koncernen har starka marknadspositioner inom utvalda segment av den globala kommersiella fordonsindustrin.
Gnutti Carlo Sweden AB innefattar fabriken i Kungsör, Sverige med totalt ca. 300 anställda.
Inom den Svenska delen av Koncernen ingår sedan 2015 även aluminiumgjuteriet Ljunghäll AB.
Titta gärna på nedan film samt läs mer på vår hemsida: www.gnutticarlo.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnutti Carlo Sweden AB
(org.nr 556034-5190) Jobbnummer
9693067