Mättekniker
K-Bemanning AB / Teknikjobb / Värnamo Visa alla teknikjobb i Värnamo
2025-12-08
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos K-Bemanning AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Till vår kund söker vi nu en Mättekniker, som vill vara en viktig del av kvalitetsteamet och bidra till att produktionen håller hög nivå från start till mål.
Din roll
Som mättekniker på 2-skift stöttar du produktionsanläggningen genom att säkerställa att produkterna uppfyller kundernas krav redan från första detalj. Du arbetar med 1:a bitar, utfallsprover (PPAP, FAI m.m.) och programmerar mätmaskiner inför tillverkningsstart. Du dokumenterar avvikelser, initierar kortsiktiga åtgärder och hjälper till att driva kvalitetsarbetet framåt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utföra 1:a bitar och programmera mätmaskiner
Analysera, sammanställa och rapportera resultat från utfallsprov (PPAP, FAI)
Säkerställa produktkvalitet, driva felärenden och utföra enklare rotorsaksanalyser
Samverka med kvalitetsteamet och andra avdelningar för att hålla en stabil och säker produktionsprocess
I den här rollen trivs du om du är prestigelös, nyfiken och gillar utveckling. Du arbetar både självständigt och i team, och ser helheten i det du gör.Publiceringsdatum2025-12-08Profil
Vi söker dig som är kommunikativ, strukturerad och har lätt att förklara kvalitetsrisker och tekniska frågor för andra. Du behöver behärska svenska i tal och skrift, och även engelska. Har du kunskaper i tyska är det ett plus.
Du är en problemlösare som tycker om ordning och reda och som har vana av att arbeta analytiskt. Du gillar att samarbeta men tar också ansvar för dina egna uppgifter. Erfarenhet från tillverkande industri är viktigt, gärna med koppling till kvalitetssäkring.
Krav för tjänsten:
Erfarenhet från tillverkande industri
Förståelse för produkt- och processverifieringsmetoder såsom FAI och PPAP
Meriterande med tekniskt gymnasium
Frågor?
Vid frågor om tjänsten, kontakta konsultchef Julia Lundgren, 070-199 26 87 eller julia@k-bemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Bemanning AB
(org.nr 556664-6625)
331 30 VÄRNAMO Jobbnummer
9634231