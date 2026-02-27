Mätrumsoperatör till PartnerTech Karlskoga AB
Om företaget Våra produktionsanläggningar finns i Karlskoga och Filipstad och består av ca 85st CNC-styrda bearbetningsmaskiner med upp till 5 axlar. Utöver det består våra anläggningar av moderna utrustningar för oförstörande provning och optisk mätning. Med dagens snabba förändringstakt är det en självklarhet för oss att satsa framåt och kontinuerligt utvecklas, och samtidigt ständigt tillse att vi besitter rätt kompetens. Vi jobbar kontinuerligt med att utmana oss och lever i en värld där förändringar ofta ses som förbättringar.
Våra kunder finns på en global marknad inom flera segment. Vi levererar produkter främst till försvarsindustrin, men även inom olika industrier i den civila sektorn, vilket ställer höga krav på oss som leverantör, varför vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Dina arbetsuppgifter Som Mätrumsoperatör hos oss på PartnerTech Karlskoga AB får du en varierad och tekniskt utmanande vardag där du spelar en central roll i att säkerställa kvaliteten på våra producerade detaljer. Du arbetar nära produktionen och bidrar med expertis inom mätteknik, analys och kvalitetssäkring. Tillsammans med kollegor inom produktion, teknik och ledning arbetar du både operativt och stödjande för att säkerställa att vi håller högsta precision i varje steg. Genom ditt arbete skapar du stabila processer, säkrare flöden och hög kundnöjdhet - kort sagt: du gör verklig skillnad!
I ditt ansvarsområde ingår bland annat: Mätteknik och detaljutvärdering - Mäta och utvärdera detaljer, upprätta mätprotokoll, ta fram mätmaskinsprogram samt fixturera och rigga detaljer i mätutrustningar.
Produktionsstöd och avvikelsehantering - Bistå produktionen med tolkning av avancerade mätprotokoll, rapportera avvikelser till berörda team samt bidra till lämpliga korrigerande åtgärder.
Kalibrering och utrustningsansvar - Utföra kalibreringar av mätmaskiner och övrig mätutrustning, samt ansvara för att mätmaskiner i både mätrum och produktion fungerar och används korrekt.
Verksamhetssystem och rapportering - Arbeta i Monitor, följa interna rutiner och bidra till att verksamhetssystem och arbetssätt efterlevs.
Din profil
Detta är en spännande möjlighet för dig som har erfarenhet från den tillverkande industrin inom mätteknik. Känner du igen dig i egenskaper som analytisk, noggrann och samarbetsorienterad? Perfekt! Då har du goda förutsättningar att lyckas hos oss. Vi söker dig som trivs nära produktionen, som gillar att lösa problem och samt har förmåga att kommunicera teknik på ett tydligt och stödjande sätt. Du arbetar strukturerat, tar ansvar och har en naturlig känsla för kvalitet.
Vi ser gärna att du har:
Mycket god kännedom om produktionsprocesser, ritningsläsning och mätteknik
Erfarenhet av form & läge, profilskrivning samt ytjämnhets- och rundhetsmätning
Goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet av Calypso är meriterande
Arbetet är förlagt på tvåskift.
Vad vi erbjuder
En trygg anställning i en stabil verksamhet
God arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjligheter till utveckling
Ansökningsförfarande I denna rekryteringsprocess samarbetar PartnerTech med Skill. Du är välkommen med din ansökan på skill.se. Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där våra kunder har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Linda Algeskog linda.algeskog@skill.se
eller Matilda Ingeson, matilda.ingeson@skill.se
