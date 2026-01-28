Mätningsingenjör med arbetsledaransvar
2026-01-28
Till geodataenheten på Strategi- och planeringsavdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen söker vi en mätningsingenjör med arbetsledaransvar för kart- och mätfunktionen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens samhällsbyggnad inkl. vatten- och avloppsnät, lekplatser, gator, kartproduktion, översikts- och detaljplanering och fastighetsbildning. Dessutom har vi hand om bygglovhantering och byggtillsyn. Geodataenheten ansvarar bland annat för kommunensGIS-system, kartförsörjning, stomnät, framtagande av nybyggnadskartor, grundkartor, detaljmätning, husutsättning, register (adress, byggnad och lägenhetsregister) och GIS-uppdrag samt uppbyggnad av 3D.Vill du arbeta med framtidens digitala samhällsbyggande och göra skillnad med hjälp av geodata?
Välkommen att bli en av oss!
Vill du använda din erfarenhet för att leda andra, utveckla arbetssätt och påverka hur kart- och mätverksamheten bedrivs framåt? Då kan detta vara rätt roll för dig. Som mätningsingenjör med arbetsledaransvar får du en nyckelposition där teknisk kompetens kombineras med ledarskap och verksamhetsutveckling.
Du leder och samordnar mätteamets arbete och tar ansvar för planering, fördelning, prioritering och uppföljning av uppdrag. Med din erfarenhet säkerställer du effektiva arbetsflöden och leveranser med hög kvalitet. Du samordnar insamling av geodata, exempelvis insamlat genom terrester mätning, stereokartering och drönarflygning och ansvarar för att mätdata uppfyller gällande kvalitetskrav och inmätningsrutiner.
En central del av rollen är att utveckla kart- och mätverksamheten. Du driver förbättringsarbete inom mätmetoder, digitala verktyg och processer och bidrar till att verksamheten arbetar mer effektivt, enhetligt och framtidssäkert. Här finns goda möjligheter att påverka val av arbetssätt, teknik och prioriteringar.
I uppdraget ingår även operativt arbete. Du har kundkontakter och arbetar med förberedelser, mätningar, beräkningar, kartproduktion och tillhörande administration. Du fungerar som ett tekniskt stöd till kollegor och bidrar till kunskapsdelning och kompetensutveckling inom teamet.
Vid behov deltar du i ledningsgruppsmöten och bidrar med din kompetens i planering, samordning och utveckling av verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Praktiska och teoretiska kunskaper i geodesi och mätningsteknik
• God erfarenhet att arbeta med Geosecma för ArcGIS/ArcGIS Pro
• Flera års erfarenhet av arbete inom mätning
• God samarbetsförmåga
• Intresse för ny teknik och av att utveckla verksamheten
Meriterande erfarenheter:
• Erfarenhet inom kommunal verksamhet
• Erfarenhet av arbetsledning, samordning eller projektledning inom kart- och mätverksamhet
• Fastighetsbildningserfarenhet Dina personliga egenskaper
• Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
• En positiv attityd och servicekänsla
• Strukturerad, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten
Låter det här som en roll för dig? Då ser vi fram emot din ansökan! Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till ett viktigt samhällsuppdrag. Välkommen till en arbetsplats där vi kombinerar innovation med samarbete och där geodata är en nyckel till framtidens Växjö.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301755". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Babacar Ndene Ndiaye BabacarNdene.Ndiaye@vaxjo.se 0470-41761 Jobbnummer
