Mätningsingenjör
Höörs kommun, Samhällsbyggnadssektorn / GIS-jobb / Höör Visa alla gis-jobb i Höör
2025-11-03
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höörs kommun, Samhällsbyggnadssektorn i Höör
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Vi söker en ny medarbetare till Geoinfo Mittskåne, som är en samverkan mellan Höörs kommun och Hörby kommun. Som medarbetare hos oss är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. Vi är serviceinriktade och lösningsfokuserade, vilket innebär ett varierat, flexibelt, kreativt och utvecklande arbete. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad.
Placeringsorten är i Höör, men arbete sker givetvis även i Hörby kommun.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att planera, utföra och dokumentera kart-, mät-, och beräkningsarbeten i de två kommunerna Höör och Hörby.
Du arbetar med mätning och framställning av underlag till bland annat grundkartor, nybyggnadskartor och lägeskontrollbevis. Du stakar ut byggnader och mäter inför projekteringsarbeten.
För att tillhandahålla god service och goda resultat till våra uppdragsgivare arbetar vi med fokus på effektivitet, kvalitet och noggrannhet.
Du förväntas att självständigt planera, prioritera och genomföra uppdragen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom kart- och mätningsteknik, YH/KY-utbildning, högskola eller annan utbildning/erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms vara likvärdig. Du har goda kunskaper i mätning, bearbetning av inmätningsdata och kartframställning.
Du har förmåga och intresse av att utveckla ny teknik och metoder vad avser modern mätteknik såsom GNSS och drönare.
Du har praktisk erfarenhet av kommunal kart-, mät- och GIS-verksamhet. Erfarenhet inom ArcGIS, SBG Geo och Leicas instrument, samt fastighetsrättsliga kunskaper av lantmäteriförrättningar och arkivforskning är meriterande.
Du kan uttrycka dig väl och behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Som person är du socialt utåtriktad, skapar kontakter och underhåller relationer, är serviceinriktad, analytisk och strukturerad.
Du förmår att anpassa dig till nya och förändrade krav eller förutsättningar och drivs av en vilja att ständigt se möjligheter till förbättring och utveckling.
Du är resultatinriktad och har förmågan att arbeta både självständigt och i grupp.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287666". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höörs kommun
(org.nr 212000-1116) Arbetsplats
Höörs kommun, Samhällsbyggnadssektorn Kontakt
Kart- och mätningsingenjör
Tarek Ghandour tarek.ghandour@geoinfomittskane.se 0413-28483 Jobbnummer
9586774