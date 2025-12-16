Mätningsingenjör - Mobile mapping
Vill du vara en del av ett drivet team inom digitala lösningar? Hos oss är det möjlig! Introduktion WSP Digital Solutions växer och just nu vill vi förstärka teamet med kollegor med mätteknisk kompetens inom Mobile Mapping. Vi arbetar med datainsamling och beräkningsarbete för att leverera tjänster och produkter inom Mobile Mapping. Vi är en avdelning som ständigt jobbar för att hitta nya innovativa sätt att jobba på och du kommer vara en del av vårt team i Stockholm. Ansvarsområde I din roll kommer du främst att arbeta tillsammans med kollegorna på WSP-kontoret med beräkningar och bearbetning av data men visst fältarbete förekommer. Fältarbetet föreligger främst under april-juni då insamling av data sker. Under denna period förekommer regelbundet nattjobb under insamlingarna. Kvalifikationer För att hantera våra spännande projekt behöver du minst vara högskoleingenjör inom Geodetisk mätningsteknik/Teknisk Lantmätare (Geodesi) eller liknande relevanta erfarenheter som bedöms likvärdiga.
Vi tror att du har varit i kontakt med liknande arbete sedan tidigare inom geodetisk mätteknik och därigenom testat på att beräkna/bearbeta/processerna geografiska data, främst laserdata, IMU- och GNSS-data. Du behöver också ha god CAD kunskap och vana att hantera programvaror likt Bentley Microstation.
Du trivs med att arbeta självständigt och mot tydliga mål och vill vara en del av ett team som vill utveckla och förbättra våra processer inom Mobile Mapping. Du har ett intresse av såväl digital analys, bearbetning av laserdata som att jobba med datainsamling. Då rollen under perioden nämnd ovan även innebär nattligt arbete, är även detta någonting som är av stor vikt att man trivs med. B-körkort och goda kunskaper i både svenska och engelska är även det krav för rollen.
Meriterande * Erfarenhet av andra typer av databeräkningar så som bilder, längdmätnings/odometerdata och accelerometer/inclinometer data. * Erfarenhet av arbete med exempelvis terrester, laserskanning, inmätning och mobile mapping. * Erfarenhet av arbete med Terras programvaror så som TerraScan, TerraMatch, TerraModeler och TerraSurvey Kontakt Linnea Mäepea Nilsson, Rekryterande chef, linnea.nilsson@wsp.com
Jesper Steenberg, HR- Rekrytering, jesper.steenberg@wsp.com
Sista ansökningsdag Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 2026-01-31 Till följd av julledighet kan återkoppling dröja längre än vanligt fram till början av januari. Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes. OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 65 000 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare. wsp.com
