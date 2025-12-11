Matjätten-Butiksmedarbetare
2025-12-11
Matjätten öppnar snart sin första butik i Malmö och söker en serviceinriktad butiksmedarbetare som vill vara med från start. Du arbetar brett med varuplock, kassaarbete och kundservice samt hjälper till att skapa en fräsch och inspirerande butiksmiljö.
Vårt koncept är internationellt, modernt och fullt av smak och vi söker dig som vill bidra till butiken från första dagen.
Tjänsten
Anställning: Heltid eller deltid (provanställning tillämpas)
Startdatum: Rekrytering pågår inför öppningen nästa år. Anställning sker löpande, tidigast i början av 2026
Arbetstider: Dag, kväll och helg
Placering: Malmö
Kontakt: jobb@matjatten.se
Krav
Minst 18 år
Önskemål
Erfarenhet av dagligvaruhandel
Serviceinriktad, positiv och lösningsorienterad
God fysik - arbetet innebär lyft och varuplock
Publicering sdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Vara delaktig i alla förekommande arbetsuppgifter i butiken
Plocka upp varor och fylla på avdelningen
Hjälpa kunder och ge bra service
Hålla rent, snyggt och organiserat i butiken
Fronta och skapa säljande exponeringar
Hantera datumkontroll och kvalitetssäkring
Hoppa in på olika avdelningar vid behov
Om dig
Du är en driven och ansvarstagande person som gillar att arbeta med människor. Du är snabb, noggrann och gillar när det händer mycket. Du tar egna initiativ och trivs i team.
Skicka din ansökan via e-post senast 2025-12-30.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
